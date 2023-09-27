2023-09-27 11:09:22 Arda Güler için son karar! Korkunç şüphe, Real Madrid açıkladı, kadrodan çıkarıldı
Real Madrid'de son dakika Arda Güler gelişmeleri yaşanıyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Las Palmas maçı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada Arda Güler'in kadroda olabileceğini ifade etmişti. Bu açıklamadan dakikalar sonra Arda Güler'in arka adalesinden sakatlandığı açıklandı. Sakatlık sonrası Real Madrid resmi açıklama yaptı, korkunç şüphe ortaya çıktı. İşte detaylar...