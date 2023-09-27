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Spor
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Arda Güler için son karar! Korkunç şüphe, Real Madrid açıkladı, kadrodan çıkarıldı

2023-09-27 11:09:22
Arda Güler için son karar! Korkunç şüphe, Real Madrid açıkladı, kadrodan çıkarıldı

Real Madrid'de son dakika Arda Güler gelişmeleri yaşanıyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Las Palmas maçı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada Arda Güler'in kadroda olabileceğini ifade etmişti. Bu açıklamadan dakikalar sonra Arda Güler'in arka adalesinden sakatlandığı açıklandı. Sakatlık sonrası Real Madrid resmi açıklama yaptı, korkunç şüphe ortaya çıktı. İşte detaylar...

#1
Foto - Arda Güler için son karar! Korkunç şüphe, Real Madrid açıkladı, kadrodan çıkarıldı

Arda Güler'in Real Madrid'deki şanssızlığı devam ediyor. Fenerbahçe'den eflatun-beyazlılara transfer olan genç yıldız, ABD kampında sakatlanarak İspanya'ya dönmüş ve ardından ameliyat olmuştu.

#2
Foto - Arda Güler için son karar! Korkunç şüphe, Real Madrid açıkladı, kadrodan çıkarıldı

Vatan'a göre; Rehabilitasyon sürecini atlatan Arda Güler geçtiğimiz günlerde antrenmanlara başlamış ve dün takımla çalışmalarını sürdürmüştü.

#3
Foto - Arda Güler için son karar! Korkunç şüphe, Real Madrid açıkladı, kadrodan çıkarıldı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Las Palmas ile oynanacak karşılaşmada Arda Güler'in geniş kadroda yer alabileceğini ifade etmişti. Ancelotti'nin bu açıklamalarından dakikalar sonra Real Madrid, Arda Güler'in arka adalesinden sakatlandığını duyurdu.

#4
Foto - Arda Güler için son karar! Korkunç şüphe, Real Madrid açıkladı, kadrodan çıkarıldı

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid sağlık ekibi tam hazır hale gelene kadar Arda Güler'in antrenmanlarda yer almayacağını kararlaştırdı.

#5
Foto - Arda Güler için son karar! Korkunç şüphe, Real Madrid açıkladı, kadrodan çıkarıldı

Haberde Ancelotti'nin sağlık ekibiyle görüşme gerçekleştirdiği bilgisine yer verilirken bu sakatlık İtalyan teknik adamı oldukça endişelendirdi.

#6
Foto - Arda Güler için son karar! Korkunç şüphe, Real Madrid açıkladı, kadrodan çıkarıldı

Carlo Ancelotti ve Real Madrid sağlık ekibinin yaptığı görüşmenin ardından Arda Güler'in yüzde yüz hazır olmadan antrenmanlarda takımla çalışmasına izin verilmeyecek. Haberde şu ifadeler kullanıldı:

#7
Foto - Arda Güler için son karar! Korkunç şüphe, Real Madrid açıkladı, kadrodan çıkarıldı

Arda Güler'in yeni sakatlığıyla ilgili izlenecek yol haritası, menisküs sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat sırasında izlenen yol haritasıyla aynı...

#8
Foto - Arda Güler için son karar! Korkunç şüphe, Real Madrid açıkladı, kadrodan çıkarıldı

iyileşme süreci tatmin edici görünüyordu ve A takımdaki diğer arkadaşlarıyla aynı ritmi yakalaması için tamamen hazır hale gelmesi bekleniyordu. Ancak Las Palmas maçından önceki son antrenmanda yaşanan bu "korku" iyileşme sürecini olumsuz etkiledi.

#9
Foto - Arda Güler için son karar! Korkunç şüphe, Real Madrid açıkladı, kadrodan çıkarıldı

Carlo Ancelotti takvimde biriken fikstürlerin baskısını hissetmeye başladı ve Santiago Bernabeu soyunma odası göründüğü kadar rahat değil.

#10
Foto - Arda Güler için son karar! Korkunç şüphe, Real Madrid açıkladı, kadrodan çıkarıldı

Sezon başı itibarıyla Real Madrid’de sakatlıkların çoğalması, dikkatlerden kaçmadı. Kaleci Courtois ve stoper Militao’nun diz bağları koptu. Vinicius ile Carvajal gibi Arda Güler de kas ve kasık sakatlıkları yaşadılar.

#11
Foto - Arda Güler için son karar! Korkunç şüphe, Real Madrid açıkladı, kadrodan çıkarıldı

Arda’nın sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık sonrası gözler bir kez daha, Real’in baş kondisyoneri Antonio Pintus’a çevrildi. Fanatik'te yer alan habere göre Pintus’un ağır idmanlarının ve yüklemelerinin, takımda bu tarz sakatlık sorunlarına yol açtığı konuşuluyor.

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