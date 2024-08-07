Arazide dolaşırken buldu! Bu yüzük için kullanılan taşa dikkat edin

Şikar, evlilik yıldönümünde eşine güzel ve farklı bir hediye verdiğini söyledi. Eşinin de mutlu olduğunu dile getiren Şikar, "20. yılımızı unutulmaz bir şekilde kutlamak istedim. Daha önce Kayseri'de bulduğu ve ODTÜ tarafından da meteor taşı olduğu tespit edilen taşı saklıyordum. Bundan yüzük yapılıp yapılmayacağını arkadaşıma sordum, o da olabileceğini söyledi. Estetik açısından farklı bir yüzük ortaya çıktı." dedi. Tasarımcı Yılmaz da ilk defa meteor taşından yüzük yaptığını belirtti. Yıllardır pırlanta işlediğini anlatan Yılmaz, "İlk defa meteor taşını işledim. Kesmesi oldukça zordu, zorlandığımız alanlar oldu ama emeğimize değdi. Eşi olmayan bir yüzük yaptık." diye konuştu.