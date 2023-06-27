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Araştırmacılar uyardı, büyük bir tehdit oluşturuyorlar! Sahiplerini öldürüyorlar, tarım alanlarını istila ediyorlar

2023-06-27 18:36:19
Araştırmacılar uyardı, büyük bir tehdit oluşturuyorlar! Sahiplerini öldürüyorlar, tarım alanlarını istila ediyorlar

Avustralya'da yapılan vahşi yaşam ticareti üzerine yapılan araştırma dikkat çekti. Çoğunlukla internet üzerinden yapılan bu ticaret konusunda herkesi uyaran araştırmacılar, evcil hayvan olarak satın alınan tarantula, akrep, karınca, salyangoz ve sopa böceklerinin kontrol edilemezse sahiplerini öldürebileceği, hatta istilacı türlerin tarım alanlarını bile tehdit ettikleri belirlendi. Biyoçeşitliliğinin korunması adına yeni adımlar atılacağı vurgulandı.

#1
Foto - Araştırmacılar uyardı, büyük bir tehdit oluşturuyorlar! Sahiplerini öldürüyorlar, tarım alanlarını istila ediyorlar

Avustralya'nın tarantula, akrep, karınca, salyangoz ve sopa böceklerinin internet üzerinden çevrimiçi ticareti, ülkeye milyonlarca dolar zarar verebilecek bir saatli bomba olabileceği düşünülüyor.

#2
Foto - Araştırmacılar uyardı, büyük bir tehdit oluşturuyorlar! Sahiplerini öldürüyorlar, tarım alanlarını istila ediyorlar

Adelaide Üniversitesi araştırmacıları, Avustralya'da ticareti yapılan 264 yerli ve yerli olmayan omurgasız türünü keşfettiler. Bunlardan üçü istilacı, beyaz bahçe salyangozu, Asya serseri salyangozu ve dünyanın en kötü 100 zararlısından biri olarak listelenen Afrika büyük başlı karınca olduğu söyleniyor.

#3
Foto - Araştırmacılar uyardı, büyük bir tehdit oluşturuyorlar! Sahiplerini öldürüyorlar, tarım alanlarını istila ediyorlar

Ekip, internet üzerinden hizmet veren 23 evcil hayvan mağazasında ve bir dizi çevrimiçi pazarda sunulan yaratıkları inceledi. "En çok ticareti yapılan tür, dikenli yaprak sopa böceği ve Flinders Ranges akrebiydi. Diğer popüler türler arasında tarantulalar, akrepler ve karıncalar vardı." dedi.

#4
Foto - Araştırmacılar uyardı, büyük bir tehdit oluşturuyorlar! Sahiplerini öldürüyorlar, tarım alanlarını istila ediyorlar

"Çalışma yazarı Charlotte Lassaline, 57 karınca türünün ticaretini bile ortaya çıkardık” dedi. Endişe verici bir şekilde, çevrimiçi satılan bazı türler, doğru şekilde ele alınmazsa sahiplerini öldürme potansiyeline sahiptir. Bayan Lassaline, "Alıcılar, insanlar için ölümcül veya tehlikeli olanlar da dahil olmak üzere, olağandışı omurgasız türleri elde etmek istiyor" dedi.

#5
Foto - Araştırmacılar uyardı, büyük bir tehdit oluşturuyorlar! Sahiplerini öldürüyorlar, tarım alanlarını istila ediyorlar

Araştırmacılar daha önce Avustralya'da vahşi yaşam ticareti tehdidine bakmış olsalar da, bu omurgasızlara yönelik ilk büyük ölçekli araştırmadır. Ekip, ortaya çıkardıkları şeyin buzdağının görünen kısmı olduğuna inandıklarını söylüyor.

#6
Foto - Araştırmacılar uyardı, büyük bir tehdit oluşturuyorlar! Sahiplerini öldürüyorlar, tarım alanlarını istila ediyorlar

Ticareti yapılan canlılar muhtemelen evcil hayvan olarak tutulmaya mahkum olsa da, kaçarlarsa tarımsal ürünlere ciddi zararlar verebilir ve yerli türlerle rekabet edebilirler.

#7
Foto - Araştırmacılar uyardı, büyük bir tehdit oluşturuyorlar! Sahiplerini öldürüyorlar, tarım alanlarını istila ediyorlar

Bayan Lassaline, eyalet ve bölge düzenlemeleri arasındaki farklılıklar biyogüvenlik ve koruma çabalarını engelleyebileceğinden, düzenlemenin iyileştirilmesi gerektiği konusunda uyardı.

#8
Foto - Araştırmacılar uyardı, büyük bir tehdit oluşturuyorlar! Sahiplerini öldürüyorlar, tarım alanlarını istila ediyorlar

"Yönetmelikleri güçlendirmek, sorumlu uygulamaları teşvik etmek ve araştırmacılar, meraklılar ve koruma kuruluşları arasındaki işbirliklerini teşvik etmek, Avustralya'nın benzersiz omurgasız biyoçeşitliliğinin korunmasını sağlamaya yönelik hayati adımlardır" dedi. Çalışma Perşembe günü Austral Entomology dergisinde yayınlandı.

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