2023-06-27 18:36:19 Araştırmacılar uyardı, büyük bir tehdit oluşturuyorlar! Sahiplerini öldürüyorlar, tarım alanlarını istila ediyorlar
Avustralya'da yapılan vahşi yaşam ticareti üzerine yapılan araştırma dikkat çekti. Çoğunlukla internet üzerinden yapılan bu ticaret konusunda herkesi uyaran araştırmacılar, evcil hayvan olarak satın alınan tarantula, akrep, karınca, salyangoz ve sopa böceklerinin kontrol edilemezse sahiplerini öldürebileceği, hatta istilacı türlerin tarım alanlarını bile tehdit ettikleri belirlendi. Biyoçeşitliliğinin korunması adına yeni adımlar atılacağı vurgulandı.