Araştırmacılar uyardı, büyük bir tehdit oluşturuyorlar! Sahiplerini öldürüyorlar, tarım alanlarını istila ediyorlar

Ekip, internet üzerinden hizmet veren 23 evcil hayvan mağazasında ve bir dizi çevrimiçi pazarda sunulan yaratıkları inceledi. "En çok ticareti yapılan tür, dikenli yaprak sopa böceği ve Flinders Ranges akrebiydi. Diğer popüler türler arasında tarantulalar, akrepler ve karıncalar vardı." dedi.