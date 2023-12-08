Araştırmacılar dünyanın dibinde tespit etti! İndirdikleri makine "düt düt düt" diyerek ötmeye başladı! Odaya giren çaycı ekrana bakınca tepsiyi düşürdü

Araştırmacılar tarafından dünyanın dibinde tespit edilen şey bilim camiasında büyük yankı uyandırdı. Odaya giren çaycı bile ekrana baktığında gördükleri karşısında tepsiyi düşürdü. Araştırmacıların makinesi dünyanın dibindeki şeyi tespit etmesinin ardından "düt düt düt" diyerek ötmeye başlayıp yukarıdakilere haber verdi. Dünyanın dibinde ne olduğu sadece araştırmacılar ya da bilim insanları tarafından değil, dünyada yaşayan herkes tarafından merak edilir. Araştırmacılar tarafından son olarak dünyanın dibinde tespit edilen maddeler ise deyim yerindeyse çaycının bile tepsisinin düşmesine neden oldu. Odaya giren çaycı, ekranda gördüklerinin ardından adeta elindeki tepsiyi düşürdü. Araştırmacıların makinesi dünyanın dibindeki şeyi tespit etmesinin ardından "düt düt düt" diyerek ötmeye başlayıp yukarıdakilere haber verdi. Araştırmacılar Dünya’nın merkezinin yakınında, kıta boyutunda iki adet olağandışı madde yığını olduğunu görmüşlerdi. Bunlardan biri Afrika kıtasının, diğeri ise Pasifik Okyanusu’nun altında duruyor. Her biri Ay’ın iki katı boyutunda olan bu yığınlar, muhtemelen kendilerini çevreleyen manto tabakasından farklı oranlarda element içeriyorlar.