Araplar o ürün için Türkiye'ye geliyor! Dev yatırım yapacaklar

Ürünlerin gelişimi için akademik desteğin önemli olduğunu ve bu yapılan Ar-Ge çalışmalarını yürütmeye devam edeceklerinin altını çizen Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Akademik anlamdaki iş birliğimizi devam ettiriyoruz, çeşitlendiriyoruz. Çünkü her bir akademisyenin ilgi alanı farklı oluyor. Ürün yelpazesi geliştikçe, Ar-Ge paydaşı akademik desteğe de ihtiyacımız çeşitleniyor. Bu anlamda da Arı Mucizesi Akademi diye bir oluşumumuz var. Oradaki akademik çeşitliliği de artırıyoruz. Biz bu işe 2-3 Ar-Ge çalışanı ile başladık. Şu an 41 çalışanımız var ve sayımız her geçen gün atıyor. Yurt dışının ilgisini Arı Mucizesi'nin oluşturduğu etki olarak görüyorum. Çünkü, özellikle gıda ürünlerinde, gıda takviyelerinde, bitkisel ürünlerde etki mekanizması uzun vadede görülüyor. Bizim burada ileri teknoloji kullanmamız, bir Ar-Ge’nin neticesinde oluşmuş olması ürünlerin etki mekanizmasını hızlandırıyor. Bağışıklık sistemi, mide ile ilgili yaptığımız ürünler, çocuk gelişimi ile ilgili, iştah ile ilgili yaptığımız ürünler çok hızlı sonuç verdiği için rağbet görüyor. Genel olarak da Türkiye bir üretim merkezine dönüşüyor. Batı'nın, Körfez’in, Ortadoğu’nun şimdi de Rusya’nın üretim merkezine dönüşüyor. Diğer taraftan da ekonomik şartlarda bazı ülkelerin üretim altyapılarının zayıflaması da bizim için bir fırsat oluşturuyor. Şu anda 3 ülkede süreç başladı, ürünlerimiz gitti. Gelen talebin karşılanabilmesi için bu yatırımı yaptık"