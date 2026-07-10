Arap ülkesinin suyu kesildi: Herkes 'iyi oldu size' diyor

İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği büyük çaplı füze ve kamikaze İHA saldırıları sırasında Ürdün, kendi hava sahasını koruma gerekçesiyle hava savunma sistemlerini ve savaş uçaklarını devreye sokmuştu. Kendi toprakları üzerinden İsrail'e doğru ilerleyen İran mühimmatını havada vurarak düşüren Amman yönetimi, bu hamleyi "İsrail'i korumak için değil, kendi egemenliğimizi ve vatandaşlarımızın güvenliğini savunmak için yaptık" şeklinde açıklamıştı.