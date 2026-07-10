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Arap ülkesinin suyu kesildi: Herkes 'iyi oldu size' diyor

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Arap ülkesinin suyu kesildi: Herkes 'iyi oldu size' diyor

İran savaşında İsrail'in tarafında yer alan Arap ülkesi beklemediği bir kararla karşı karşıya kaldı. Arap ülkesi ile yapılan su anlaşması feshedildi.

#1
Foto - Arap ülkesinin suyu kesildi: Herkes 'iyi oldu size' diyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, 1994'te yapılan Vadi Araba Anlaşması'na dayanan Ürdün'ün ucuz fiyata su temin etmesini sağlayan anlaşma yenilenmeyecek.

#2
Foto - Arap ülkesinin suyu kesildi: Herkes 'iyi oldu size' diyor

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, "Şu anda anlaşmanın imzalanmasına yönelik bir beklenti bulunmuyor. Bu durum Ürdün'de öfkeye yol açabilir." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Arap ülkesinin suyu kesildi: Herkes 'iyi oldu size' diyor

İsrail tarafının anlaşmayı yenilememe gerekçesine dair bilgi verilmeyen habere ilişkin, Ürdün tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

#4
Foto - Arap ülkesinin suyu kesildi: Herkes 'iyi oldu size' diyor

İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği büyük çaplı füze ve kamikaze İHA saldırıları sırasında Ürdün, kendi hava sahasını koruma gerekçesiyle hava savunma sistemlerini ve savaş uçaklarını devreye sokmuştu. Kendi toprakları üzerinden İsrail'e doğru ilerleyen İran mühimmatını havada vurarak düşüren Amman yönetimi, bu hamleyi "İsrail'i korumak için değil, kendi egemenliğimizi ve vatandaşlarımızın güvenliğini savunmak için yaptık" şeklinde açıklamıştı.

#5
Foto - Arap ülkesinin suyu kesildi: Herkes 'iyi oldu size' diyor

Ancak bu askeri müdahale, Ürdün'ün yoğun Filistin kökenli nüfusu arasında ve İslam dünyasında "İsrail'e kalkan olundu" gerekçesiyle devasa protestolara yol açmış, İran ise Ürdün'ü açıkça tehdit etmişti.

#6
Foto - Arap ülkesinin suyu kesildi: Herkes 'iyi oldu size' diyor

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'de ise daha önce yayımlanan bir haberde, Amman yönetiminin su güvenliğini sağlamak amacıyla İsrail'den ek su satın alma anlaşmasına alternatif bir plan hazırladığı belirtilmişti. Ürdün ve İsrail, Vadi Araba Anlaşması'na dayanan, 2010 yılında imzaladıkları bir mutabakat kapsamında, Temmuz 2021'de ek 50 milyon metreküp su alışverişine yönelik anlaşmıştı. Buna göre, İsrail'in Taberiye Gölü'nden Ürdün'e Kral Abdullah Kanalı üzerinden metreküp başına 1 sent karşılığında yıllık 50 milyon metreküp su sağlaması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

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