Arap ülkesi Türkiye'nin harekatını duyurdu: 600 Türk müteşebbis sahaya indi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Halep Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Vekili Hüseyin İsa, Türkiye'den gelen 600 müteşebbisin sahaya indiğini resmen doğruladı.

Halep Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Vekili Hüseyin İsa, Türkiye Gazetesi'ne konuştu. Suriye özgürlük mücadelesindeki Türk desteğini vurgulayan İsa “Şimdi ülkeyi her alanda yeniden imar ve inşa dönemi başlıyor. Güvenlik ve savunma alanında olduğu gibi enerji, eğitim, sağlık, inşaat, ulaşım, teknoloji, ticaret ve sanayinin tüm alanlarında Türkiye’ye ihtiyacımız var. Devrim öncesi ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaşmıştı. Şimdi 10 milyar bandındayız. Birkaç yıl içerisinde bu rakam 30 milyar dolara ulaşacak. Gelişen, büyüyen ilişkilere paralel bu potansiyel 22 Arap Birliği ülkesini kapsayan bir boyut kazanarak 100 milyar doları aşabilecek kapasiteye sahip. Önümüzde büyük fırsatlar var ve birlikte destan yazarız” dedi.

Halep Sanayi Odasında ziyaret ettiğimiz Hüseyin İsa, 2024’teki devrimi müteakip 10 binden fazla girişimcinin Suriye’yi ziyaret etiğini söyledi. Ziyaretimiz esnasında da Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası yetkililerini ağırlayan İsa “Burada müthiş bir potansiyel var. YPG-SDG sorununun hallolması ile ekonomimiz yeni bir ivme kazandı. Altyapı yatırımları için planlamalar tamamlandı. Organize sanayide çarklar yeniden dönmeye başladı. Türkiye’den gelen müteşebbislerden 600’ü faaliyete başladı.

Bunlar arasında Sanko, Limak, OYAK gibi büyük şirketler ve enerji santralleri, çimento üretim tesisleri, traktör fabrikaları, inşaat malzemesi üretim tesisleri ve beton santralleri de var. Biz Türkiye ile iki ayaklı bir ticaret ve üretim modeli geliştirmek zorundayız. Türkiye’nin makine parkuru ve teknoloji birikimi ile Suriye’nin iş gücü ve pazar niteliği birleşmek zorunda. Bu aynı zamanda 350 milyon nüfuslu Arap dünyasına açılan dev ekonomi sahası demektir. Zira Suriye bir Arap Birliği ülkesi ve de birlik üyeleri arasında sıfır gümrük tarifesi uygulanıyor. Bu kapsamda tekstil, sağlık, savunma sanayi, gıda ürünleri ve teknoloji üretimi konusunda dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri olan Türkiye çok daha farklı bir pazara sahip olacak” diye konuştu.

Suriye’nin devrik rejimiyle 2007’de yapılan Serbest Ticaret Anlaşması’na (STA) atıf yapan İsa “Bu anlaşma revize edilip yeniden cari kılınmalı. Sınır geçişleri daha kolay hâle gelmeli. En azından yarı mamul girişine onay verilmeli. Bu durumda milyarlarca dolarlık kazanç döngüsü başlar. Savaş dönemi Esad rejiminin el koyduğu Türk fabrikaları da birer birer teslim ediliyor. Üretim çarklarının dönmesiyle farklı bir boyuta evrilir bu potansiyel. Halep dünyanın sayılı üretim-organize sanayi merkezlerinden birisi. Bu minvalde Çinli yatırımcıların da çok büyük ilgisi var. Türkiye sıfır noktasındaki bu pazardan hiç şüphesiz en büyük payı alacaktır” beyanında bulundu.

Halep Türkmenlerinden Hüseyin İsa’nın özel bir talebi de Suriye geneli Türk okullarının yaygınlaşması. Sanayi ve ticaret alanındaki gelişimin tersine göçü de hızlandıracağını vurgulayan İsa “Yüz binlerce Suriyeli 2011 sonrası Türkiye’ye göç etti. Çocuklar orada eğitim gördü ve şimdi geri dönüşün önünde ticari, kazanç endişeleri kadar eğitim faktörü de rol oynuyor. Şayet Türk okulları yaygınlaşırsa bu engel de büyük oranda ortadan kalkar. Yine YPG-SDG’den alınan bölgelere göçler de önümüzdeki eğitim döneminin sona ermesiyle ciddi oranda artacaktır” diye konuştu.

