Arap ülkelerinden çok büyük skandal! Türkiye'nin yasağını fırsata çevirdiler

Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketinin ulusal komite genel koordinatörü Mahmoud Nawaja, MEE'ye şunları söyledi: "Bu Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ticaretin büyümesi, yalnızca onların İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçlara ve soykırıma karışması ve suç ortaklığı olarak düşünülebilir. "Bu, tam boykot çağrısı yapan Arap halkının tutumunu yansıtmıyor. Bu devletler, ABD'nin yönlendirmesi altında İsrail sömürge rejimini sürdürüyor” diyor. Hahambaşılığın veri tabanında 35 Mısırlı şirket, 25 Faslı şirket, beş Ürdünlü şirket, BAE’den 4 şirket koşer sertifikasıyla iş yapıyor.