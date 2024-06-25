Arap ülkelerinden çok büyük skandal! Türkiye'nin yasağını fırsata çevirdiler

Yılın ilk beş ayında BAE'den yapılan ithalatın değeri 1.2 milyar dolardan 988 milyon dolara gerilerken, Ürdün'den yapılan ithalatın değeri 184 milyon dolardan 129,1 milyon dolara düştü. Mayıs ayında her iki ülkenin ithalatının değeri Mayıs 2023'e göre daha yüksekti. Yılın ilk beş ayında Fas'tan yapılan ithalatın değeri 8,6 milyon dolardan 7,4 milyon dolara düştü. Türkiye ise Nisan ayında İsrail’e 277 milyon dolarlık ihracat yaparken, bu rakam mayıs ayında yüzde 99 düştü ve 4 milyon dolara geriledi.