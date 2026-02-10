Arap dünyası şokta! Sübyancı Epstein belgelerinden çıktı: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum

Belgelerde yer alan e-postalardan birinde Al-Owais'in Epstein'a, "Şehirde misin?? Ablam burada ve ona senden çok bahsettim… Seninle tanışmasını istiyorum… Ne zaman geleceğini bana haber ver!!!!!" ifadelerini kullandığı görülüyor. Epstein'ın ise Ekim 2011'de Al-Owais'e gönderdiği bir mesajda, "Gelecekteki işin için faydalı olabileceğini düşündüğüm biri bugün evimde" dediği yer alıyor.