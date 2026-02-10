  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Solcuların korkulu rüyasıydı! Yenidoğan Çetesi’ni çökertip, Yılmaz Güney balonunu patlatan savcıyla ilgili flaş gelişme ABD'de yargıç kararını verdi! Rümeysa Öztürk’un davası ile ilgili flaş gelişme Dul aylığında “ömür boyu” dönemi bitiyor! Harekete geçildi: Sadece 2 yıl alabilecekler Dikkat hesaplarınız boşaltılabilir! Bu siteler sahte çıktı! Türkiye'nin gündeminde bu kadın var! Çılgınlık zamanında yaptırdım ama tövbe ettim Yeniden Refah’tan istifa etmişti! Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar’ın ‘Erdoğan’ çıkışı birilerini fena sarstı Ev kazasında ölen çocuk sayısı korkunç! Borsalarda iyimserlik yükselişi! Kasıla kasıla ekranlarda boy gösteriyordu! Hakkında soruşturma başlatılan Erman Toroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı Sıfırdan iş kurdu! 30 yılda Türkiye'nin dört bir yanına proje yaptı
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Arap dünyası şokta! Sübyancı Epstein belgelerinden çıktı: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Arap dünyası şokta! Sübyancı Epstein belgelerinden çıktı: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum

Epstein dosyalarında, BAE'li diplomat Hind Al-Owais ile 2011–2012 yıllarında gerçekleşen e-posta yazışmaları ve görüşmeler yer alırken, belgelerde Al-Owais'in Epstein'ı kız kardeşiyle tanıştırmak istediğini belirten ifadeleri ve Epstein'ın "gelecekteki işin için faydalı olabilir" ile "ikinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum" sözleri dikkat çekti; bu temaslardan yıllar sonra Al-Owais'in BM'de üst düzey göreve atanması soru işaretleri oluşturdu.

1
#1
Foto - Arap dünyası şokta! Sübyancı Epstein belgelerinden çıktı: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum

Jeffrey Epstein dosyalarında yer alan yeni belgeler, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir diplomatla yürütülen temasları yeniden gündeme taşıdı. Dosyalara göre, Hind Al-Owais ile Epstein arasında 2011–2012 yılları boyunca yoğun e-posta yazışmaları ve yüz yüze görüşmeler kayda geçti.

#2
Foto - Arap dünyası şokta! Sübyancı Epstein belgelerinden çıktı: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum

Belgelerde yer alan e-postalardan birinde Al-Owais'in Epstein'a, "Şehirde misin?? Ablam burada ve ona senden çok bahsettim… Seninle tanışmasını istiyorum… Ne zaman geleceğini bana haber ver!!!!!" ifadelerini kullandığı görülüyor. Epstein'ın ise Ekim 2011'de Al-Owais'e gönderdiği bir mesajda, "Gelecekteki işin için faydalı olabileceğini düşündüğüm biri bugün evimde" dediği yer alıyor.

#3
Foto - Arap dünyası şokta! Sübyancı Epstein belgelerinden çıktı: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum

Ocak 2012 tarihli kayıtlar, Hind Al-Owais ve kız kardeşiyle planlanan bir görüşmeye işaret ediyor. Aynı kayıtlarda Epstein'ın, "İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum" ifadesini kullandığı da belgelerde yer alıyor. Bu yazışmalar ve görüşme notları, Epstein'ın farklı ülkelerden isimlerle kurduğu kişisel ve profesyonel ilişkilerin kapsamına dair yeni bir tablo sunuyor.

#4
Foto - Arap dünyası şokta! Sübyancı Epstein belgelerinden çıktı: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum

Söz konusu temaslardan yaklaşık dört yıl sonra, Eylül 2015'te, Hind Al-Owais'in BAE'yi temsilen Birleşmiş Milletler'de Kıdemli Danışman olarak atanması dikkat çekiyor. Dosyalarda Epstein'ın bu atamaya doğrudan müdahil olduğuna veya süreci yönlendirdiğine dair açık bir ifade bulunmuyor. Ancak temasların yoğunluğu, zamanlama ve sonrasındaki kariyer ilerlemesi, uluslararası kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı.

#5
Foto - Arap dünyası şokta! Sübyancı Epstein belgelerinden çıktı: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum

Hind Al-Owais, günümüzde BAE İnsan Hakları Daimi Komitesi Direktörü olarak görev yapıyor. Epstein dosyalarında ortaya çıkan bu yazışmalar, Epstein'ın diplomasi, siyaset ve uluslararası kurumlar çevresinde kurduğu ilişkilerin nasıl bir etki alanı oluşturduğuna dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Marks nerene battı.. P.ç, kö.. Daha devam edeyim mi?
Gündem

Marks nerene battı.. P.ç, kö.. Daha devam edeyim mi?

Ali Karahasanoğlu, AK PARTİ ve Erdoğan düşmanlığı paydasında birleşen ancak seçim sonrası birbirine giren "benzemezler ittifakı"nın kirli ça..
Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!
Gündem

Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!

Eski AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir açıklama yaptı. Ömrü Türkiye düşmanlığıyla ge..
Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi
Gündem

Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki skandal olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi. ..
Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük
Gündem

Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi, 703 bin 449 nüfusla Türkiye’de 50 ili geride bıraktı.
Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor
Gündem

Şeytanın satanist çocukları İstanbul'a geliyor

Rusya ve Polonya'da satanizm propagandası yapıp gençleri zehirledikleri gerekçesiyle yasaklanarak kovulan sözde müzik gruplar "Slaughter Top..
Azalan doğum oranlarına tepki çeken öneri: ‘Yabancı kadın ithal edelim’ dedi, kendisi ihraç edildi
Dünya

Azalan doğum oranlarına tepki çeken öneri: ‘Yabancı kadın ithal edelim’ dedi, kendisi ihraç edildi

Azalan doğum oranlarına karşı çözüm arayan Güney Kore'de, iktidardaki Demokrat Parti (DP), çocuk yapmayan Koreli kadınların yerine ülkeye ya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23