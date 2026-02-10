Arap dünyası şokta! Sübyancı Epstein belgelerinden çıktı: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
Epstein dosyalarında, BAE'li diplomat Hind Al-Owais ile 2011–2012 yıllarında gerçekleşen e-posta yazışmaları ve görüşmeler yer alırken, belgelerde Al-Owais'in Epstein'ı kız kardeşiyle tanıştırmak istediğini belirten ifadeleri ve Epstein'ın "gelecekteki işin için faydalı olabilir" ile "ikinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum" sözleri dikkat çekti; bu temaslardan yıllar sonra Al-Owais'in BM'de üst düzey göreve atanması soru işaretleri oluşturdu.