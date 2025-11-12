Arama çalışmaları sürüyor! 18 şehidimize ulaşıldı

  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Gürcistan'da düşen ve milletimizin yüreğini yakan askeri kargo uçağındaki 18 şehidimizin naaşına ulaşıldı.

#1
Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C130 tipi kargo uçağının düştüğü bölgeye gitti.

#2
Geladze burada açıklamalarda bulundu.

#3
Gela Geladze, şu ifadeleri kullandı:

#4
“18 kişinin naaşına ulaşıldı, 2 kişinin naaşı aranıyor.

#5
Türkiye İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz”

