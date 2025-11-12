DHA Giriş Tarihi: Arama çalışmaları sürüyor! 18 şehidimize ulaşıldı
Gürcistan'da düşen ve milletimizin yüreğini yakan askeri kargo uçağındaki 18 şehidimizin naaşına ulaşıldı.
Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C130 tipi kargo uçağının düştüğü bölgeye gitti.
Geladze burada açıklamalarda bulundu.
Gela Geladze, şu ifadeleri kullandı:
“18 kişinin naaşına ulaşıldı, 2 kişinin naaşı aranıyor.
Türkiye İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz”
