2023-09-23 12:14:49 Aralarında ahlaksız avukatlar da var! İşte adım adım o dolandırıcılık yöntemi
İstanbul, Antalya, Denizli ve İzmir'de bir dolandırıcılık şebekesine yönelik 38 adrese düzenlenen operasyon, olmayan kargoya icra takibi yalanıyla yapılan inanılmaz bir vurgunu ortaya çıkardı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonda aralarında 5 avukatın da olduğu 48 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis, şebeke üyelerinin 7 lüks otomobil, 7 ev, 2 dükkân ve 41 banka hesabından oluşan toplam 59 milyon liralık mal varlığını incelemeye aldı. Suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen bu servetin kaynağının neresi olduğunun belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.