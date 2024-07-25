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Dünya
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Arakanlı Müslümanların zorlu yaşamı

2024-07-25 22:12:41
Arakanlı Müslümanların zorlu yaşamı

Arakanlı Müslüman kadın ve çocuklar mülteci kamplarında zorlu yaşam mücadelesi objektiflere yansıdı.

#1
Foto - Arakanlı Müslümanların zorlu yaşamı

Myanmar'da uzun süredir devam eden baskı ve şiddet olayları nedeniyle Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki mülteci kamplarına sığınan Arakanlılar, ağır yaşam koşullarında hayatta kalmaya çalışıyor.

#2
Foto - Arakanlı Müslümanların zorlu yaşamı

Gıda ve temiz suya ulaşma imkanları sınırlı olan kampta en büyük mağduriyeti kadınlar ve çocuklar yaşıyor.

#3
Foto - Arakanlı Müslümanların zorlu yaşamı

Arakan nerede?

#4
Foto - Arakanlı Müslümanların zorlu yaşamı

Myanmar, resmî adıyla Myanmar Birliği Cumhuriyeti ve ayrıca bilinen adlarıyla Burma ya da Birmanya, Güneydoğu Asya'da, Andaman Denizi ve Bengal Körfezi kıyısında, Bangladeş, Çin, Hindistan, Laos ve Tayland arasında yer alan ülkedir.

#5
Foto - Arakanlı Müslümanların zorlu yaşamı

Myanmar, Çinhindi'nin kuzeybatısında yer alır.

#6
Foto - Arakanlı Müslümanların zorlu yaşamı

Komşuları kuzeybatıda Hindistan ve Bangladeş, kuzeydoğuda Çin, güneydoğuda Laos ve Tayland'dır.

#7
Foto - Arakanlı Müslümanların zorlu yaşamı

Ülkenin güneybatı kıyıları Bengal Körfezi ile çevrilidir.

#8
Foto - Arakanlı Müslümanların zorlu yaşamı

Myanmar’ın 7 eyaletinden biri olan Arakan Bangladeş-Burma sınırının 50.000 kilometre karelik bir alanında bulunur.

#9
Foto - Arakanlı Müslümanların zorlu yaşamı

#10
Foto - Arakanlı Müslümanların zorlu yaşamı

#11
Foto - Arakanlı Müslümanların zorlu yaşamı

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