2024-07-25 22:12:41 Arakanlı Müslümanların zorlu yaşamı
Arakanlı Müslüman kadın ve çocuklar mülteci kamplarında zorlu yaşam mücadelesi objektiflere yansıdı.
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Arakanlı Müslüman kadın ve çocuklar mülteci kamplarında zorlu yaşam mücadelesi objektiflere yansıdı.
Myanmar'da uzun süredir devam eden baskı ve şiddet olayları nedeniyle Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki mülteci kamplarına sığınan Arakanlılar, ağır yaşam koşullarında hayatta kalmaya çalışıyor.
Gıda ve temiz suya ulaşma imkanları sınırlı olan kampta en büyük mağduriyeti kadınlar ve çocuklar yaşıyor.
Arakan nerede?
Myanmar, resmî adıyla Myanmar Birliği Cumhuriyeti ve ayrıca bilinen adlarıyla Burma ya da Birmanya, Güneydoğu Asya'da, Andaman Denizi ve Bengal Körfezi kıyısında, Bangladeş, Çin, Hindistan, Laos ve Tayland arasında yer alan ülkedir.
Myanmar, Çinhindi'nin kuzeybatısında yer alır.
Komşuları kuzeybatıda Hindistan ve Bangladeş, kuzeydoğuda Çin, güneydoğuda Laos ve Tayland'dır.
Ülkenin güneybatı kıyıları Bengal Körfezi ile çevrilidir.
Myanmar’ın 7 eyaletinden biri olan Arakan Bangladeş-Burma sınırının 50.000 kilometre karelik bir alanında bulunur.
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