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Dünya
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Arafat vakfesi için hazırlıklar tamamlandı

2024-06-11 10:32:55
Arafat vakfesi için hazırlıklar tamamlandı

Hac ibadetinin en önemli farzı olan Arafat Vakfesi için sayılı günler kalırken, 1445 hicri yılında hazırlıklar Zilhicce ayına girerken tamamlandı. Müslümanların büyük buluşması olarak tarif edilen Arafat Vakfesinde, Diyanet organizasyonunda 85 bin Türk hacı adayı 8 numaralı özel yoldan otobüslerle Terviye günü (Cuma) otobüslerle taşınacak. Arafat Vakfesi öncesinde Türk hacılarına tahsis edilen alanda bütün hazırlıklar tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Dairesinin verdiği bilgiye göre, Türk hacı adaylarını Arafat'ta 47 derece sıcaklık altında misafir edecek çadırlarda bu sene büyük klima sistemlerine ek olarak, kapalıyken oturma sedirleri açılınca yatak olan süngerler yer alacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirmeleri için geçen yıllara göre daha konforlu olarak hazırlıklarını yaptı.

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Foto - Arafat vakfesi için hazırlıklar tamamlandı

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Foto - Arafat vakfesi için hazırlıklar tamamlandı

Arafat'ta geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları için irşat ekipleri tarafından özel sohbetler yapılacak. Kur'ân-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin de yer alacağı program, merkezî ses sistemiyle bütün Türk hacılarının çadırlarına ulaştırılacak. Vakfe duasını öğle vakti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yapacak Arefe günü öğle ve ikindi namazlarını Arafat'da kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı dua ile vakfeye duracak. Akşam ezanından sonra havanın kararması ile Arafat'ı otobüslere binip terk edecek olan hacı adayları 15 kilometre aşağıda Müzdelife bölgesine intikal edecek. Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cemi tehir ederek kılacak olan hacı adayları, taş toplayıp, kafile sorumlusu imam hatiplerin yaptıracağı Müzdelife vakfe duasının ardından şeytan taşlamak için 7 kilometre aşağıda Cemerat bölgesine yürüyecekler. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sa'y görevi yapılacak, kurban kesildiği haberi alındıktan sonra tıraş olunarak ihramdan çıkılacak. İlk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye ziyareti Hacı adayları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Mekke'nin 25 kilometre doğusunda, ova görünüşünde 14 kilometrekarelik bir alana sahip Arafat'ın kuzey kesiminde Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu yer olan Cebel-i Rahme'yi de ziyaret ediyor.

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Foto - Arafat vakfesi için hazırlıklar tamamlandı

Sıcak havaya rağmen, günün her saati ziyaretçisi eksik olmayan tepenin yakınlarına ulaşan hacı adayları, burada dua ediyor. Kafile başkanları ve din görevlilerinin Arafat ve Cebel-i Rahme hakkındaki bilgilendirmelerini dinleyen hacı adayları, burada hatıra fotoğrafı çektiriyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın, Arafat vakfesini Cebel-i Rahme'nin yakınında yaptığı biliniyor. Ayrıca Cebel-i Rahme'nin cennetten kovulan Hz. Adem ile Hz. Havva'nın Allah'a yalvararak tövbe ettiği ve tövbelerinin kabul edildikten sonra tekrar yer yüzünde buluştukları tepe olduğunu belirtiliyor. “Burası insanın varoluş gerçeğini anladığı muhteşem bir yerdir" Çanakkale Müftüsü Mustafa Bilgiç yaptığı açıklamada, “Burası insanın varoluş gerçeğini anladığı muhteşem bir yerdir. Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi ölmeden önce ölmenin, hesaba çekilmeden önce hesaba çekilmenin anlamını bulduğu yerdir. Onun için Arafat'ta insan şunu fark ediyor Hayatımızda esas olan şey ne bu dünyada? Hayatımızda gelip geçen şey nedir? Arafat bize bunu fark ettiriyor. Onun için şunu söylemek istiyorum. Bu dünyada esas olan şey paylaşmaktır ve güvendir. Paylaşmak yoksa güven yoksa insan bu dünyada mutlu olamaz” dedi.

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