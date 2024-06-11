Arafat vakfesi için hazırlıklar tamamlandı

Sıcak havaya rağmen, günün her saati ziyaretçisi eksik olmayan tepenin yakınlarına ulaşan hacı adayları, burada dua ediyor. Kafile başkanları ve din görevlilerinin Arafat ve Cebel-i Rahme hakkındaki bilgilendirmelerini dinleyen hacı adayları, burada hatıra fotoğrafı çektiriyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın, Arafat vakfesini Cebel-i Rahme'nin yakınında yaptığı biliniyor. Ayrıca Cebel-i Rahme'nin cennetten kovulan Hz. Adem ile Hz. Havva'nın Allah'a yalvararak tövbe ettiği ve tövbelerinin kabul edildikten sonra tekrar yer yüzünde buluştukları tepe olduğunu belirtiliyor. “Burası insanın varoluş gerçeğini anladığı muhteşem bir yerdir" Çanakkale Müftüsü Mustafa Bilgiç yaptığı açıklamada, “Burası insanın varoluş gerçeğini anladığı muhteşem bir yerdir. Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi ölmeden önce ölmenin, hesaba çekilmeden önce hesaba çekilmenin anlamını bulduğu yerdir. Onun için Arafat'ta insan şunu fark ediyor Hayatımızda esas olan şey ne bu dünyada? Hayatımızda gelip geçen şey nedir? Arafat bize bunu fark ettiriyor. Onun için şunu söylemek istiyorum. Bu dünyada esas olan şey paylaşmaktır ve güvendir. Paylaşmak yoksa güven yoksa insan bu dünyada mutlu olamaz” dedi.