2024-06-11 10:32:55 Arafat vakfesi için hazırlıklar tamamlandı
Hac ibadetinin en önemli farzı olan Arafat Vakfesi için sayılı günler kalırken, 1445 hicri yılında hazırlıklar Zilhicce ayına girerken tamamlandı. Müslümanların büyük buluşması olarak tarif edilen Arafat Vakfesinde, Diyanet organizasyonunda 85 bin Türk hacı adayı 8 numaralı özel yoldan otobüslerle Terviye günü (Cuma) otobüslerle taşınacak. Arafat Vakfesi öncesinde Türk hacılarına tahsis edilen alanda bütün hazırlıklar tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Dairesinin verdiği bilgiye göre, Türk hacı adaylarını Arafat'ta 47 derece sıcaklık altında misafir edecek çadırlarda bu sene büyük klima sistemlerine ek olarak, kapalıyken oturma sedirleri açılınca yatak olan süngerler yer alacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirmeleri için geçen yıllara göre daha konforlu olarak hazırlıklarını yaptı.