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İslam
Araçlarda yeni dönem başlıyor! Emniyet kemerleri artık...
Araçlarda emniyet kemeri sistemi tamamen değişiyor; Dünyaca ünlü otomotiv firmalarından birinin geliştirdiği yeni nesil emniyet kemerinin en büyük marifeti bakın ne?
Yeni sisteme göre öncelikle araba biniyor ve her zamanki gibi emniyet kemerinizi bağlıyorsunuz.
Söz konusu yeni emniyet kemerinin, dışarıdan bakıldığında sıradan bir emniyet kemerinden farkı yok; ancak mahareti içinde gizli!
Herhangi bir kaza anında hava yastığıyla donatılan bu kemerler şişiyor ve ve araç içindekilerin hayatını kurtarıyor. Şirket, yıllardır bu konseptin üzerinde çalışıyor.
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