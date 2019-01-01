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Araçlarda yeni dönem başlıyor! Emniyet kemerleri artık...

  • Araçlarda emniyet kemeri sistemi tamamen değişiyor; Dünyaca ünlü otomotiv firmalarından birinin geliştirdiği yeni nesil emniyet kemerinin en büyük marifeti bakın ne?

  • Yeni sisteme göre öncelikle araba biniyor ve her zamanki gibi emniyet kemerinizi bağlıyorsunuz.

  • Söz konusu yeni emniyet kemerinin, dışarıdan bakıldığında sıradan bir emniyet kemerinden farkı yok; ancak mahareti içinde gizli!

  • Herhangi bir kaza anında hava yastığıyla donatılan bu kemerler şişiyor ve ve araç içindekilerin hayatını kurtarıyor. Şirket, yıllardır bu konseptin üzerinde çalışıyor.

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