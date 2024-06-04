Aracı alev alev yandı, gözyaşlarına boğuldu

“O benim ekmek teknemdi, çok üzüldüm, elim ayağım titriyor” Yanan araç kullanılamaz hale geldi. Ekmek teknesinin yanmasına ağlayan emekli uzman çavuş Adem Coşkun, “Ekmek teknem olan aracım yandı, çok üzgünüm. Oğlum arabadan korna sesi geldiğini duymuş ve gelip beni uyandırdıktan sonra arabanın başına gittik. Çok üzüldüm ve şu an ne yapacağımı bilmiyorum, elim ayağım titriyor. Olayda sabotaj ihtimali olabileceğini düşüyorum, söyleyecek söz bulamıyorum” dedi.