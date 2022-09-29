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Otomotiv
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Araç sahipleri dikkat! 15-20 bin lira ödemek istemiyorsanız bunu mutlaka yapın

2022-09-29 15:19:49
Araç sahipleri dikkat! 15-20 bin lira ödemek istemiyorsanız bunu mutlaka yapın

Otomobil tamir ustaları, kış gelmeden arabaya bakım yaptırmanın oluşabilecek masrafların önüne geçebileceğini söyledi.

#1
Foto - Araç sahipleri dikkat! 15-20 bin lira ödemek istemiyorsanız bunu mutlaka yapın

Sert kış aylarının gelmesine kısa bir süre kala otomobiller bakıma çekilmeye başladı. Sıfır araç alamayan ya da model yükseltemeyen vatandaşlar ellerindeki aracı daha uzun ve konforlu kullanmak için kışa girmeden bakımlarını yaptırmayı tercih ediyorlar.

#2
Foto - Araç sahipleri dikkat! 15-20 bin lira ödemek istemiyorsanız bunu mutlaka yapın

Otomobil tamir ustaları, kış bakımının arabalar için çok önemli olduğunu belirterek, antifrizsiz ve bakımsız arabaların kışın çıkarttığı masrafların 20 bin TL’ye kadar çıkabileceğini ifade ettiler.

#3
Foto - Araç sahipleri dikkat! 15-20 bin lira ödemek istemiyorsanız bunu mutlaka yapın

Arabalarda conta yakma gibi olayların kışın bakımsızlıktan meydana geldiğinin altını çizen motor tamir ustası Cemal Sivrikaya, “Kendi aracını ve cebini düşünen herkesin kışa girmeden arabasını bakım yaptırması gerekiyor. Kış bakımı ortama 1100 TL tutuyor. Bu masrafı yapanlar 15-20 bin TL’yi bulabilecek bir masraftan kendilerini kurtarabiliyorlar. Kışın her arabaya antifriz koymak zorundasınız. Antifriz koymazsanız radyatör patlayabilir. Gerekli kış bakımları yapılmayan arabaların radyatör patlama, conta yakma gibi arızaları olabilir. Yazın değişen balatalar, bir yaz ve bir kış görünce sertleşiyor. Sertleşen balata da ses çıkartıyor. Bakıma gelen arabaların ilk önce akü ve antifriz ölçümünü yapıyoruz. Samsun şartlarında antifriz seviyesi eksi 5 olduğu zaman dokunmuyoruz. Başka şehirlerde ise bu değişebilir” dedi.

#4
Foto - Araç sahipleri dikkat! 15-20 bin lira ödemek istemiyorsanız bunu mutlaka yapın

Sıfır otomobil fiyatlarının pahalı olmasından dolayı vatandaşların eskiye oranlara arabalarına daha iyi baktığına dikkat çeken Sivrikaya, “Vatandaşlar eskisi kadar çok sıfır araba alamıyor. Bunun için herkes elindeki aracın değerini biliyor ve sıfır araç gibi bakımlarını yaptırıyor. Bakım ve tamir maliyetleri geçen yıla göre oldukça arttı. Fabrika arabaları ürettiğinde değişmesi gereken parçaları ve kilometrelerini söylüyor. 10 binde bir bakım, 60 binde bir kayış değişimi gibi zorunlu yapılması gerekenler var. Geçen seneye aldığımız malzemeler şu anda katına çıktı. Müşteriye artık parça fiyatı da veremiyoruz. Çünkü 1 gün önce ile sonrası arasında çok fark oluyor” diye konuştu.

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