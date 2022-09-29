Araç sahipleri dikkat! 15-20 bin lira ödemek istemiyorsanız bunu mutlaka yapın

Sıfır otomobil fiyatlarının pahalı olmasından dolayı vatandaşların eskiye oranlara arabalarına daha iyi baktığına dikkat çeken Sivrikaya, “Vatandaşlar eskisi kadar çok sıfır araba alamıyor. Bunun için herkes elindeki aracın değerini biliyor ve sıfır araç gibi bakımlarını yaptırıyor. Bakım ve tamir maliyetleri geçen yıla göre oldukça arttı. Fabrika arabaları ürettiğinde değişmesi gereken parçaları ve kilometrelerini söylüyor. 10 binde bir bakım, 60 binde bir kayış değişimi gibi zorunlu yapılması gerekenler var. Geçen seneye aldığımız malzemeler şu anda katına çıktı. Müşteriye artık parça fiyatı da veremiyoruz. Çünkü 1 gün önce ile sonrası arasında çok fark oluyor” diye konuştu.