Araç sahipleri dikkat! 15-20 bin lira ödemek istemiyorsanız bunu mutlaka yapın

Arabalarda conta yakma gibi olayların kışın bakımsızlıktan meydana geldiğinin altını çizen motor tamir ustası Cemal Sivrikaya, “Kendi aracını ve cebini düşünen herkesin kışa girmeden arabasını bakım yaptırması gerekiyor. Kış bakımı ortama 1100 TL tutuyor. Bu masrafı yapanlar 15-20 bin TL’yi bulabilecek bir masraftan kendilerini kurtarabiliyorlar. Kışın her arabaya antifriz koymak zorundasınız. Antifriz koymazsanız radyatör patlayabilir. Gerekli kış bakımları yapılmayan arabaların radyatör patlama, conta yakma gibi arızaları olabilir. Yazın değişen balatalar, bir yaz ve bir kış görünce sertleşiyor. Sertleşen balata da ses çıkartıyor. Bakıma gelen arabaların ilk önce akü ve antifriz ölçümünü yapıyoruz. Samsun şartlarında antifriz seviyesi eksi 5 olduğu zaman dokunmuyoruz. Başka şehirlerde ise bu değişebilir” dedi.