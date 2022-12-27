2022-12-27 09:44:17 Araç sahipleri aman dikkat kimse bilmiyor! Paranızı hemen geri isteyin!
Yeni yıla sayılı günler kala araç muayenesinde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürmüştü. Ancak yeni yılla beraber muayene ücretleri zamlanacak. Araç muayenesi yaptıranlar dikkat. TÜVTÜRK'ten hemen paranızı gere alabilirsiniz. Kestikleri ücret kanunsuz çıktı! İşte detaylar...