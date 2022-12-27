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Otomotiv
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Araç sahipleri aman dikkat kimse bilmiyor! Paranızı hemen geri isteyin!

2022-12-27 09:44:17
Araç sahipleri aman dikkat kimse bilmiyor! Paranızı hemen geri isteyin!

Yeni yıla sayılı günler kala araç muayenesinde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürmüştü. Ancak yeni yılla beraber muayene ücretleri zamlanacak. Araç muayenesi yaptıranlar dikkat. TÜVTÜRK'ten hemen paranızı gere alabilirsiniz. Kestikleri ücret kanunsuz çıktı! İşte detaylar...

#1
Foto - Araç sahipleri aman dikkat kimse bilmiyor! Paranızı hemen geri isteyin!

2023 yılında araç muayene ücretlerine zam gelmesi bekleniyor. Yeniden değerlendirme oranının belli olmasının ardından vergi, ceza, harç, tarife ve benzeri kalemlere ilişkin maktu tutarlardaki yıllık artışların yanında araç muayene ücretleri de bu oran referans alınarak araç muayenesi ücretlerine zam yapılacak.

#2
Foto - Araç sahipleri aman dikkat kimse bilmiyor! Paranızı hemen geri isteyin!

Zam gelmeden önce araçlarını muayene etmek isteyen sürücülere ise kötü haber geldi. Kestikleri ücret kanunsuz çıktı, hemen başvurun ve TÜVTÜRK'ten paranızı geri isteyin. Sakın bu hataya düşmeyin. Peki, Araç muayene randevusu nasıl alınır? TÜVTÜRK araç muayenede kredi kartı geçerli mi? İşte 2022 araç muayene ücret tarifesi...

#3
Foto - Araç sahipleri aman dikkat kimse bilmiyor! Paranızı hemen geri isteyin!

ARAÇ MUAYENESİ YAPTIRACAKLAR DİKKAT! Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor! 2023 yılında yeniden değerleme oranına göre araç muayene ücretlerine zam yapılması bekleniyor. Gelecek zam önce araçlarını muayene etmek isteyen sürücüler ise randevu alma telaşına girdi. Yılbaşı öncesi araç muayeneleri için randevu almak ve işlemlerini yaptırmak isteyenler de süreç ile ilgili detayları yakından araştırırken kötü haber geldi.

#4
Foto - Araç sahipleri aman dikkat kimse bilmiyor! Paranızı hemen geri isteyin!

Araç muayenesi yaptırırken mutlaka buna dikkat edin. Sizden kestikleri o ücret kanunsuz çıktı. Mahkemeye başvurarak hemen paranızı alabilirsiniz.

#5
Foto - Araç sahipleri aman dikkat kimse bilmiyor! Paranızı hemen geri isteyin!

Kestikleri o ücret kanunsuz çıktı Ünlü ekonomist Cahit Saraçoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sürücüleri uyardı. Kredi kartı ödemelerinden aldıkları ilave ücretlerin hukuksuz olduğu söyleyen Cahit Saraçoğlu şu ifadeleri kullandı;

#6
Foto - Araç sahipleri aman dikkat kimse bilmiyor! Paranızı hemen geri isteyin!

"Uyanık olun. TÜVTÜRK'ün kredi kartı ödemesinde aldığı ilave ücret hukuksuz... Ağustos ayında TÜVTÜRK üzerinden araç muayenemi kredi kartıyla ödememe ilave olarak 12.41 lira ödeme farkı tahsilini tüketici hakem heyetine itiraz etmiştim. THH ayıplı hizmet olarak nitelendirildi."

#7
Foto - Araç sahipleri aman dikkat kimse bilmiyor! Paranızı hemen geri isteyin!

2022 araç muayene ücret tarifesi Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet : 258.42 TL Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 507.40 TL Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 685.58 TL

#8
Foto - Araç sahipleri aman dikkat kimse bilmiyor! Paranızı hemen geri isteyin!

TÜVTÜRK araç muayenede kredi kartı geçerli mi? Tüm istasyonlarda nakit dışında kredi kartı ve banka kartıyla da ödeme yapılabiliyor. Çağrı Merkezi’nden ön ödeme alınmıyor. Ödemelerde taksit yok. Ayrıca yarısını kredi kartı, yarısını nakit ödeme imkanı da bulunmuyor.

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