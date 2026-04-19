Araç muayene istasyonlarında vatandaş isyan etti: Darptan sonra şimdi de ‘fahiş ücret’ krizi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Araç muayene istasyonlarında vatandaş isyan etti: Darptan sonra şimdi de 'fahiş ücret' krizi

Geçtiğimiz günlerde bir polisin istasyon çalışanları tarafından darp edilmesiyle şimşekleri üzerine çeken araç muayene istasyonları, bu kez de ‘çifte ücret’ ve ‘fahiş fiyat’ iddialarıyla gündemde. 33 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren sistemdeki adaletsizlikler, vatandaşın sabrını taşırdı. Hem güvenlik skandalları hem de ekonomik yük ile anılan istasyonlara yönelik denetim çağrıları çığ gibi büyüyor.

Araç muayene istasyonları, son dönemde sadece yüksek ücretleriyle değil, yaşanan asayiş olaylarıyla da kamuoyunun tepkisini topluyor. Yakın zamanda bir muayene istasyonu önünde görevli polisin, istasyon çalışanları tarafından darp edilmesiyle infial sebep olan kurum, şimdi de ekonomik taleplerle köşeye sıkıştı. Vatandaşlar, zaten yüksek olan periyodik muayene ücretinin üzerine bir de egzoz emisyon ölçümü için ek bedel alınmasını tepki gösterdi.

3 bin 750 liraya dayanan toplam maliyetin 10-15 dakikalık bir kontrol için fahiş olduğunu savunan araç sahipleri, hizmet kalitesinin düşüklüğünden ve personele yönelik denetimsizlikten şikayetçi. Kredi kartı ödemelerinde uygulanan yasadışı komisyonlar ve nakit ödeme zorunluluğu da bardağı taşıran son damla oldu. Polise yönelik şiddetin ardından alevlenen tartışmalar, sistemin hem güvenlik hem de mali açıdan acilen revize edilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Araç muayene istasyonlarında yıllardır süregelen denetimsizlik ve fahiş fiyat politikası, toplumun vicdanını kanatan eski defterlerin de açılmasına neden oldu. Geçtiğimiz dönemde görevli bir polisin, istasyon çalışanlarının barbarca saldırısı sonucu darp edilerek hayatını kaybetmesi, bugün sistemin sadece cebi değil, canı da hedef alan bir yapıya dönüştüğünün sembolü haline geldi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç muayene ve egzoz emisyon ücretlerinin ayrı ayrı alınmasına tepki göstererek “Araç bir bütündür, muayene tek kalem olmalı” dedi. Palandöken, yüksek maliyetlerin vatandaş ve esnafı zorladığını vurguladı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç muayene sistemindeki ücretlendirme yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut uygulamada hem periyodik araç muayenesi hem de egzoz emisyon ölçümünün ayrı ayrı ücretlendirilmesini eleştiren Palandöken, sistemin vatandaş açısından adil olmadığını söyledi. Palandöken, “Araç muayene istasyonlarında yapılan işlemlerde aracın teknik kontrolü yanında ayrıca emisyon ölçümü için de ücret alınıyor. Bu durum çifte fiyatlandırma anlamına geliyor.” dedi. MASRAF: 3 BİN 750 LİRA Toplam maliyetin yaklaşık 3 bin 750 liraya ulaştığını belirten Palandöken, “Otomobillerin araç muayene maliyeti 3 bin 748 TL’yi buluyor. 10-15 dakikalık bir işlem için bu kadar yüksek ücretler kabul edilebilir değil.” ifadelerini kullandı.

“AYNI İŞLEM İÇİN İKİ AYRI ÜCRET ALINMAMALI” Mevcut sistemde kredi kartı kullanımına yönelik komisyon uygulamalarını da eleştiren Palandöken, vatandaşın nakit taşımaya zorlandığını belirtti. Palandöken, “Kredi kartından komisyon alınması yasak olmasına rağmen, bu hizmetlerde farklı bir statü uygulanıyor. Vatandaş cebinde nakit taşımaya mecbur bırakılıyor.” diye konuştu.

“ARAÇ BİR BÜTÜNDÜR, MUAYENE TEK KALEM OLMALI” Sistemin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, araç muayenesinin tek bir işlem olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Araç bir bütündür, muayene de tek kalem olmalı.” dedi. Trafikteki araç sayısındaki artışa da dikkat çeken Palandöken, “2007’de 13 milyon olan araç sayısı bugün 33 milyonu geçti. Bu artış dikkate alınarak sistemin yeniden düzenlenmesi gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu. “ESNAF VE VATANDAŞ MAĞDUR EDİLİYOR” Özellikle ticari araç sahiplerinin ciddi maliyet yükü altında olduğunu belirten Palandöken, ulaştırma sektöründeki esnafın da zorlandığını söyledi. Esnafın bu kadar mağdur edilmemesi gerekiyor. Muayene, emisyon, komisyon ve parça maliyetleri derken yük sürekli artıyor. Bu durum hem esnafı hem de vatandaşı zorluyor. “DAHA ADİL BİR SİSTEM ŞART” Palandöken açıklamasında, artan maliyetlerin sadece araç sahiplerini değil, genel ulaşım maliyetlerini de etkilediğini belirterek, “Daha adil, daha şeffaf ve tek kalemde hesaplanan bir muayene sistemi kurulmalı.” çağrısında bulundu.

Yorumlar

SİNAN

Araç muayene gibi zorunlu bir hizmette hem güvenlik zafiyeti hem de yüksek ücret iddialarının gündeme gelmesi, sistemin ciddi şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Vatandaşın alternatifi yokken bu tür sorunlar daha da tepki çekiyor.

Melek

Fiziksel şiddet olayları zaten başlı başına büyük bir sorunken, aynı kurumların şimdi de fiyat politikasıyla eleştirilmesi güven kaybını artırıyor. İnsanlar hem güvenli hem de adil bir hizmet bekliyor.
