Araç muayene istasyonlarında vatandaş isyan etti: Darptan sonra şimdi de ‘fahiş ücret’ krizi

“ARAÇ BİR BÜTÜNDÜR, MUAYENE TEK KALEM OLMALI” Sistemin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, araç muayenesinin tek bir işlem olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Araç bir bütündür, muayene de tek kalem olmalı.” dedi. Trafikteki araç sayısındaki artışa da dikkat çeken Palandöken, “2007’de 13 milyon olan araç sayısı bugün 33 milyonu geçti. Bu artış dikkate alınarak sistemin yeniden düzenlenmesi gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu. “ESNAF VE VATANDAŞ MAĞDUR EDİLİYOR” Özellikle ticari araç sahiplerinin ciddi maliyet yükü altında olduğunu belirten Palandöken, ulaştırma sektöründeki esnafın da zorlandığını söyledi. Esnafın bu kadar mağdur edilmemesi gerekiyor. Muayene, emisyon, komisyon ve parça maliyetleri derken yük sürekli artıyor. Bu durum hem esnafı hem de vatandaşı zorluyor. “DAHA ADİL BİR SİSTEM ŞART” Palandöken açıklamasında, artan maliyetlerin sadece araç sahiplerini değil, genel ulaşım maliyetlerini de etkilediğini belirterek, “Daha adil, daha şeffaf ve tek kalemde hesaplanan bir muayene sistemi kurulmalı.” çağrısında bulundu.