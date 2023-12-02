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Otomotiv
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Araç kiralamada yeni dönem

2023-12-02 10:50:53
Araç kiralamada yeni dönem

Elektrikli mikro araç modelleri son yıllarda trafikte daha sık görülüyor. Bazı dezavantajlarına rağmen küçük olmaları sayesinde trafikte rahat olması ve park sorunu yaşanmaması nedeniyle tercih edildiği bilinen mikro araçlar, Eskişehir’de bir girişimci tarafından vatandaşlara saatlik olarak kiralanmaya başladı. Türkiye’de bir ilk olduklarını öne süren Eskişehirli girişimci Emirhan Yetişkin, projeye başladıkları ilk günden bu yana yoğun talep yaşandığını ve araç sayısını arttırmaya çalıştıklarını aktardı. Projeye başka şehirlerden de ilgi gösterildiğinden bahseden Yetişkin, ilerleyen zamanlarda ellerindeki mikro araçları günlük ve aylık kiralamayı hedeflediklerini dile getirdi. Şarjı tamamen dolu mikro araçların saatlik kiralama ücreti şu anda 200 TL.

#1
Foto - Araç kiralamada yeni dönem

Eskişehir’de esnaflık ve girişimcilik yapan Emirhan Yetişkin, projeye 1 ay önce başladıklarını söyledi. Bu konuda Türkiye’de bir ilk olduklarını öne süren Yetişkin, “Mikro araç kiralama işlerimiz yoğun talep üzerine devam ediyor. Yeni araçlarımız bayide, şu an toplanıyor. Mikro araçlar gençlere hitap ettiğinden ve Eskişehir’in kullanım yerleri düz olduğundan böyle bir şeyin ihtiyacını duydum. Böyle bir eksiğin olduğunu gördüm. Denemek istedim, ‘kaybedecek bir şeyim yok’ diyerek girişim sağladım.

#2
Foto - Araç kiralamada yeni dönem

Bu çalışmanın Eskişehir halkına da faydalı olduğunu düşünüyorum. Şehir dışlarından gelerek talep gösteren çok oldu. Müşterilerimiz işimizi ve hedeflerimizi daha çok büyütmemizi istedi. Aylık ve haftalık kiralamamız gibi talepleri olanlar var. Şu anda 10 tane aracımız var, hedefimiz bunu 20’ye çıkartmak. Yakında 5 aracımızın daha gelmesini bekliyoruz. Biz scooter firmalarına istinaden çıkarak saatlik ücretimizi 200 TL yaptık” dedi.

#3
Foto - Araç kiralamada yeni dönem

Elektrikli mikro araçların günlük olarak kiralanması halinde fiyatların değişiklik gösterebileceğini belirten Yetişkin, “Onun için şu anda bin 500 TL gibi bir sayı düşündük. Şimdilik sadece saatlik hizmet verebiliyoruz. Aylık ve günlük araç kiralayabilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Araç kiralayacak vatandaşlarımızın en az 20 yaşını doldurmuş ve 2 yıl deneyimli ehliyete sahip olmasını istiyoruz. Bu araçların sürülmesi için B1 ehliyetine ihtiyacımız oluyor.

#4
Foto - Araç kiralamada yeni dönem

Onun haricinde sistemimiz geldikten sonra işlemlere kredi kartıyla devam edeceğiz. Müşterilerimiz araçlara ses bombası koymamızı istiyorlar. Çünkü mikro araçların bir ses sistemleri yok ve ısınma problemleri var. Eskişehir’de biraz soğuk bir memleket olduğu için aksesuar talepleri oluşuyor. Biz bunun için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Araçlarımızı her gün yaklaşık olarak 10 defa kiralıyoruz. Şarjları 75 kilometre gidiyor. 0’dan 100’e 3 saatte şarj oluyor. Araçlarımızı teslim ederken saat aralıklarını birer saat açarak şarj sürelerini uzatıyoruz. Gelen müşterilerimize de hızlı bir şekilde vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Araç kiralamada yeni dönem

Öğrenci Ömer Kaya ise, mikro araçların normal otomobillere göre daha iyi ve sessiz olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Şehir içinde ulaşımı çok kolay oluyor. Trafikte çok sıkışmıyorsunuz, daha rahat oluyor. Kiralama işini ilk olarak burada gördüm, daha önce hiçbir yerde denk gelmemiştim. Normal arabaya kıyasla daha rahat olduğunu düşünüyorum. Bu araçla trafikteyken insanlar merak eder şekilde bakıyorlar. Bence şaşırtıcı ve güzel bir girişim. Şehir içerisinde pratik ve fiyat olarak da ucuz. Birkaç saatlik kiralayabiliyorsunuz. Bence diğer araçlara nazaran daha ekonomik."

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