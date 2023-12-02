2023-12-02 10:50:53 Araç kiralamada yeni dönem
Elektrikli mikro araç modelleri son yıllarda trafikte daha sık görülüyor. Bazı dezavantajlarına rağmen küçük olmaları sayesinde trafikte rahat olması ve park sorunu yaşanmaması nedeniyle tercih edildiği bilinen mikro araçlar, Eskişehir’de bir girişimci tarafından vatandaşlara saatlik olarak kiralanmaya başladı. Türkiye’de bir ilk olduklarını öne süren Eskişehirli girişimci Emirhan Yetişkin, projeye başladıkları ilk günden bu yana yoğun talep yaşandığını ve araç sayısını arttırmaya çalıştıklarını aktardı. Projeye başka şehirlerden de ilgi gösterildiğinden bahseden Yetişkin, ilerleyen zamanlarda ellerindeki mikro araçları günlük ve aylık kiralamayı hedeflediklerini dile getirdi. Şarjı tamamen dolu mikro araçların saatlik kiralama ücreti şu anda 200 TL.