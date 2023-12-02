Araç kiralamada yeni dönem

Öğrenci Ömer Kaya ise, mikro araçların normal otomobillere göre daha iyi ve sessiz olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Şehir içinde ulaşımı çok kolay oluyor. Trafikte çok sıkışmıyorsunuz, daha rahat oluyor. Kiralama işini ilk olarak burada gördüm, daha önce hiçbir yerde denk gelmemiştim. Normal arabaya kıyasla daha rahat olduğunu düşünüyorum. Bu araçla trafikteyken insanlar merak eder şekilde bakıyorlar. Bence şaşırtıcı ve güzel bir girişim. Şehir içerisinde pratik ve fiyat olarak da ucuz. Birkaç saatlik kiralayabiliyorsunuz. Bence diğer araçlara nazaran daha ekonomik."