Araç fiyatlarında düşüş! Piyasada son durum İşte en ucuz otomobil modelleri...

2. ELDE İKİ MARKADA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ Öncelikle ikinci el otomobilde kayıt dışı ticaret maksatlı fahiş fiyatlarla internet ortamında paylaşılan bu fazladan fiyatlar geri çekildi. Reel fiyat noktasında da sıfır otomobillere indirim yapıldığından, her marka ve modellerinde özellikle 2020 model ve üstü araçlarda paralel düşüşler görmekteyiz. Örnek vermek gerekirse Toyota’nın yaptığı indirim 3-4 yaşa kadar olan araçlara da aynı ölçüde yansıdı. Bir diğer örnek, Volkswagen markasının yaptığı ’e varan indirim, yine aynı ölçüde ikinci el olanlarına da yansımış oldu.