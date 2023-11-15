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Otomotiv
11
Araç fiyatlarında düşüş! Piyasada son durum İşte en ucuz otomobil modelleri...

2023-11-15 08:05:05
Araç fiyatlarında düşüş! Piyasada son durum İşte en ucuz otomobil modelleri...

İkinci el araç satışında yaz sonundan itibaren durgunluk yaşanıyor. Otomobil sektörü yeni stratejilere yöneldi. Galericiler ikinci el araçların fiyatlarının büyük düşüş yaşadığını belirtti. Bu durum sıfır araçlara da yansıdı ve fiyatlardaki düşüş hızlandı. Araç piyasasında yaşanan fiyat düşüşleri gün geçtikçe hızlanıyor. Aracını satamayan sürücüler fiyat kırmaya devam ediyor. Peki sıfır otoda durum ne? İşte detaylar...

#1
Foto - Araç fiyatlarında düşüş! Piyasada son durum İşte en ucuz otomobil modelleri...

İkinci el araç piyasasında fiyatların da satışların da düştüğü belirtiliyor. Peki sıfır otoda durum ne? İşte detaylar...Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: “Başta pandemi sürecinin etkisiyle otomobil üretiminin aksaması, fahiş fiyatla satışları artırarak sektörümüze çok ciddi zararlar verdi. Bu süreçte al-satçı olarak tabir edilen kayıt dışı ticaret oranı H boyutlarına ulaştı.

#2
Foto - Araç fiyatlarında düşüş! Piyasada son durum İşte en ucuz otomobil modelleri...

Pazarda yaşanan olumsuzlukların temel sebeplerinden biri kayıt dışı ticaret maksatlı oluşan talepti. Bu süreçte reel tüketici piyasanın sadece ’sini oluşturmaktaydı.2023 yılı itibarıyla pandemide yaşanan üretim zorluklarının geride kalması ve temmuz ayında Ticaret Bakanlığı’mızın sektöre dair aldığı önemli tedbirler neticesinde piyasa regüle edilerek, çalkantılı süreç sonlandırıldı.

#3
Foto - Araç fiyatlarında düşüş! Piyasada son durum İşte en ucuz otomobil modelleri...

‘HEMEN TESLİM EDİYORLAR’ Kayıt dışı ticaret maksatlı talebin sektörden el çektirilmesiyle bu anlamda sektöre zarar veren talep yerini reel tüketiciye bıraktı. Geçtiğimiz aylarda bayilerde sıfır araç bulunamazken, geldiğimiz noktada aylarca süren bekleme süresi normalleşerek yerini hemen teslim alışverişlere bıraktı. Yine bu olumsuz talebin ortadan kalkmasıyla fahiş fiyatlamalar tamamen engellendi ve fiyatlarda bir miktar düşüş sağlandı. Öte yandan krediye erişimde yaşanan zorluklar sebebiyle reel tüketici talebinde de düşüş söz konusu.

#4
Foto - Araç fiyatlarında düşüş! Piyasada son durum İşte en ucuz otomobil modelleri...

'SIFIR ARAÇTA YÜZDE 15-20 İNDİRİM’ Süreç içerisinde yaşanan tüm bu sebepler neticesinde ağustos ayı itibarıyla markalar önemli kampanyalar düzenleyerek hem finansman hem fiyat noktasında çok ciddi avantajlar sunmaya başladı. Sıfır araçta markalara göre değişen ila arasında indirimler görüyoruz.

#5
Foto - Araç fiyatlarında düşüş! Piyasada son durum İşte en ucuz otomobil modelleri...

İKİNCİ ELDE İNDİRİM NE KADAR OLDU? Hatta bir miktar artan döviz kuruyla orantılı hesaplandığında indirimlerin -25 oranda olduğunu söyleyebiliriz. Sıfır otomobilde sağlanan bu düşüş trendi doğal olarak ikinci el otomobile de yansıdı. İkinci el otomobilde ise -15 civarında sağlanan indirimler söz konusu.

#6
Foto - Araç fiyatlarında düşüş! Piyasada son durum İşte en ucuz otomobil modelleri...

2. ELDE İKİ MARKADA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ Öncelikle ikinci el otomobilde kayıt dışı ticaret maksatlı fahiş fiyatlarla internet ortamında paylaşılan bu fazladan fiyatlar geri çekildi. Reel fiyat noktasında da sıfır otomobillere indirim yapıldığından, her marka ve modellerinde özellikle 2020 model ve üstü araçlarda paralel düşüşler görmekteyiz. Örnek vermek gerekirse Toyota’nın yaptığı indirim 3-4 yaşa kadar olan araçlara da aynı ölçüde yansıdı. Bir diğer örnek, Volkswagen markasının yaptığı ’e varan indirim, yine aynı ölçüde ikinci el olanlarına da yansımış oldu.

#7
Foto - Araç fiyatlarında düşüş! Piyasada son durum İşte en ucuz otomobil modelleri...

Lüks segment markalarda da benzeri fiyatlamalar söz konusu. Elbette her markada indirim olsa da, oranlar denk olmadığından düşüşler farklılık gösterecektir. Ortalama vermek gerekirse ikinci el otomobilde ila 15 düşüş sağlandığını söyleyebiliriz.

#8
Foto - Araç fiyatlarında düşüş! Piyasada son durum İşte en ucuz otomobil modelleri...

SIFIR ARAÇTA EN UCUZ 4 MODEL Kasım ayında otomobil pazarındaki en uygun fiyatlı araç A Segment Hatchback otomobil olan Hyundai i10, C Segment Sedan aile otomobillerinde ise Fiat Egea en uygun araç olarak göze çarpıyor. B Segment Küçük Hatchback araçlarda ise Seat İbiza, Citroen C3 ve Opel Corsa gibi modeller görmekteyiz.

#9
Foto - Araç fiyatlarında düşüş! Piyasada son durum İşte en ucuz otomobil modelleri...

YILBAŞI İTİBARIYLA SIFIR VE İKİNCİ ELDE ARTIŞ OLACAK MI? Geldiğimiz noktada otomobil fiyatlarında sağlanan düşüş trendinin en cazip olduğu döneminde olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple gerek sıfır gerekse ikinci el otomobil fiyatlarında daha fazla düşüş yaşanmayacağı kanaatindeyiz. Otomobil fiyatları döviz kuru, enflasyon, ÖTV gibi pek çok kriterden doğrudan etkileniyor.

#10
Foto - Araç fiyatlarında düşüş! Piyasada son durum İşte en ucuz otomobil modelleri...

Dolayısı ile yılbaşı sonrasında bu sebeplere bağlı olarak fiyatlarda bir miktar yükselişler görebiliriz.Ancak Ticaret Bakanlığımızın aldığı önlemler ve denetimlerin yoğun şekilde devam etmesi sebebiyle yaşanacak artışlar kabul edilebilir oranda olacaktır. Otomobil almak isteyen vatandaşlarımız bu süreci bütçe ve ihtiyaçlarına göre değerlendirebilirler.”

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