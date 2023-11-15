2023-11-15 08:05:05 Araç fiyatlarında düşüş! Piyasada son durum İşte en ucuz otomobil modelleri...
İkinci el araç satışında yaz sonundan itibaren durgunluk yaşanıyor. Otomobil sektörü yeni stratejilere yöneldi. Galericiler ikinci el araçların fiyatlarının büyük düşüş yaşadığını belirtti. Bu durum sıfır araçlara da yansıdı ve fiyatlardaki düşüş hızlandı. Araç piyasasında yaşanan fiyat düşüşleri gün geçtikçe hızlanıyor. Aracını satamayan sürücüler fiyat kırmaya devam ediyor. Peki sıfır otoda durum ne? İşte detaylar...