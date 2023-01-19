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Otomotiv
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Araç alacaklar dikkat! Böyle bir oyun görülmedi

2023-01-19 16:10:12
Araç alacaklar dikkat! Böyle bir oyun görülmedi

Esenyurt'ta çalınan lüks otomobilin bulunması sonrası şok eden detaylar ortaya çıktı.

#1
Foto - Araç alacaklar dikkat! Böyle bir oyun görülmedi

Esenyurt'ta çalınan lüks otomobil, parçalanmış bir halde bulundu. Otomobili çalıp parçalatan kişinin kimliği şoke etti. Yetkililer otomobil satın alan kişilere önemli uyarıda bulundu.

#2
Foto - Araç alacaklar dikkat! Böyle bir oyun görülmedi

Esenyurt'ta 8 Ocak 2023 tarihinde A.A.'ya ait park halindeki lüks otomobil park edildiği yerden çalındı.

#3
Foto - Araç alacaklar dikkat! Böyle bir oyun görülmedi

Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada otomobilin sahibi A.A. ile görüşen ekipler, aracı satın aldığı kişinin "Kaybettim" bahanesiyle yedek kontak anahtarını teslim etmediğini öğrendi.

#4
Foto - Araç alacaklar dikkat! Böyle bir oyun görülmedi

Alıcı ile satıcının birbirlerini daha önceden tanıdıkları ve aralarında bir alacak verecek meselesi olduğu belirlendi. Bu gelişme üzerine otomobilin eski sahibi Muhammet R.Y. polis tarafından gözaltına alındı.

#5
Foto - Araç alacaklar dikkat! Böyle bir oyun görülmedi

Önce suçlamaları kabul etmeyen Muhammet R.Y.'nin daha sonra alacağına karşılık elindeki kontak anahtarı ile otomobili çaldığını itiraf etti.

#6
Foto - Araç alacaklar dikkat! Böyle bir oyun görülmedi

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalıntı otomobilin satışına aracılık yapan Ayhan G. ile otomobili parçalara ayırarak yedek parça haline getiren Gökhan Y. ve yanında çalışan bir kişi gözaltına alındı.

#7
Foto - Araç alacaklar dikkat! Böyle bir oyun görülmedi

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalıntı otomobili bulabilmek için bir tamirhaneye baskın yaptıklarında aracın tamamen parçalanarak yedek parça haline getirildiğini belirledi.

#8
Foto - Araç alacaklar dikkat! Böyle bir oyun görülmedi

Otomobilin parçalarının diğer araç parçalarının arasına saklandığı tespit edilirken yapılan çalışma sonucu aracın tüm parçaları bulunarak bir araya getirildi.

#9
Foto - Araç alacaklar dikkat! Böyle bir oyun görülmedi

Ancak otomobilin kupa olarak tabir edilen kaporta bölümünün kesildiği bu nedenle artık kullanılamayacağı ortaya çıktı. Ancak otomobilin kupa olarak tabir edilen kaporta bölümünün kesildiği bu nedenle artık kullanılamayacağı ortaya çıktı.

#10
Foto - Araç alacaklar dikkat! Böyle bir oyun görülmedi

Yetkililer ikinci el otomobil alacak vatandaşları uyararak, alacakları araca ait yedek kontak anahtarını mutlaka teslim almaları gerektiğini söylediler.

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