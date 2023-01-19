2023-01-19 16:10:12 Araç alacaklar dikkat! Böyle bir oyun görülmedi
Esenyurt'ta çalınan lüks otomobilin bulunması sonrası şok eden detaylar ortaya çıktı.
Esenyurt'ta çalınan lüks otomobilin bulunması sonrası şok eden detaylar ortaya çıktı.
Esenyurt'ta çalınan lüks otomobil, parçalanmış bir halde bulundu. Otomobili çalıp parçalatan kişinin kimliği şoke etti. Yetkililer otomobil satın alan kişilere önemli uyarıda bulundu.
Esenyurt'ta 8 Ocak 2023 tarihinde A.A.'ya ait park halindeki lüks otomobil park edildiği yerden çalındı.
Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada otomobilin sahibi A.A. ile görüşen ekipler, aracı satın aldığı kişinin "Kaybettim" bahanesiyle yedek kontak anahtarını teslim etmediğini öğrendi.
Alıcı ile satıcının birbirlerini daha önceden tanıdıkları ve aralarında bir alacak verecek meselesi olduğu belirlendi. Bu gelişme üzerine otomobilin eski sahibi Muhammet R.Y. polis tarafından gözaltına alındı.
Önce suçlamaları kabul etmeyen Muhammet R.Y.'nin daha sonra alacağına karşılık elindeki kontak anahtarı ile otomobili çaldığını itiraf etti.
Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalıntı otomobilin satışına aracılık yapan Ayhan G. ile otomobili parçalara ayırarak yedek parça haline getiren Gökhan Y. ve yanında çalışan bir kişi gözaltına alındı.
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalıntı otomobili bulabilmek için bir tamirhaneye baskın yaptıklarında aracın tamamen parçalanarak yedek parça haline getirildiğini belirledi.
Otomobilin parçalarının diğer araç parçalarının arasına saklandığı tespit edilirken yapılan çalışma sonucu aracın tüm parçaları bulunarak bir araya getirildi.
Ancak otomobilin kupa olarak tabir edilen kaporta bölümünün kesildiği bu nedenle artık kullanılamayacağı ortaya çıktı. Ancak otomobilin kupa olarak tabir edilen kaporta bölümünün kesildiği bu nedenle artık kullanılamayacağı ortaya çıktı.
Yetkililer ikinci el otomobil alacak vatandaşları uyararak, alacakları araca ait yedek kontak anahtarını mutlaka teslim almaları gerektiğini söylediler.
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