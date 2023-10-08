Arabası olanlar aman dikkat! Rekor zam kapıda! Eyvah ki ne eyvah

Araç sahiplerine üzücü zam haberi duyuruldu. Zamanında araçlarına bundan yaptırmayanlar daha fazla ödeyecek. Zamların kapıya dayandığı günlerde, hem zamlı ödeyecek hem de gecikme ücretiyle daha fazla ödeyecek. Araç sahiplerine uyarılar paylaşıldı. İşte tüm detaylar... Araç sahiplerine yapılan uyarı ile zam bilgisi verildi. O tarih işaret edilerek verilen zam öncesinde, araç için vakti gelen hemen yaptırsın. Bugün yaptırmayanlar o tarihten sonra neredeyse iki katını ödeyecek. Araç sahiplerini tedirgin eden ödemelere dair açıklamalar geldi.