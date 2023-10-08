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Arabası olanlar aman dikkat! Rekor zam kapıda! Eyvah ki ne eyvah

2023-10-08 10:40:05
Arabası olanlar aman dikkat! Rekor zam kapıda! Eyvah ki ne eyvah

Araç sahiplerine üzücü zam haberi duyuruldu. Zamanında araçlarına bundan yaptırmayanlar daha fazla ödeyecek. Zamların kapıya dayandığı günlerde, hem zamlı ödeyecek hem de gecikme ücretiyle daha fazla ödeyecek. Araç sahiplerine uyarılar paylaşıldı. İşte tüm detaylar... Araç sahiplerine yapılan uyarı ile zam bilgisi verildi. O tarih işaret edilerek verilen zam öncesinde, araç için vakti gelen hemen yaptırsın. Bugün yaptırmayanlar o tarihten sonra neredeyse iki katını ödeyecek. Araç sahiplerini tedirgin eden ödemelere dair açıklamalar geldi.

#1
Foto - Arabası olanlar aman dikkat! Rekor zam kapıda! Eyvah ki ne eyvah

Milyonların dikkatini çeken zamlara dair paylaşım geldi. Araç sahiplerini de etkileyecek bu zamlar ile birlikte araç muayene ücretleri güncellenecek. O tarihten itibaren paylaşılan verilere göre yapılacak zamlar şimdiden gündemin konusu haline geldi. Verilere göre, şimdiden yapılacak zam oranı yüzde 60 olarak açıklandı. Dünya Gazete'sinden yazı paylaşan Naki Bakır şu şekilde ifade etti;

#2
Foto - Arabası olanlar aman dikkat! Rekor zam kapıda! Eyvah ki ne eyvah

“Her yıl ekim ayı sonu itibarıyla yurtiçi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) son on iki aylık ortalamasında bir önceki on iki aylık dönemin ortalamasına göre meydana gelen artış, izleyen yılda uygulanacak yeniden değerleme oranını veriyor. 2024 başında çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretlere uygulanacak yeniden değerleme oranı, 3 Kasım’da Ekim 2023 enflasyon verileri açıklandığında netleşecek. Yİ-ÜFE’nin eylül sonu itibarıyla düzeyi, yılbaşından geçerli olacak yeniden değerleme oranının yüzde 60 dolayında olacağını gösteriyor. Buna göre gelecek yıl çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretler 2023’teki kadar olmasa da yine yüksek oranda artacak.

#3
Foto - Arabası olanlar aman dikkat! Rekor zam kapıda! Eyvah ki ne eyvah

Ekimde aylık yüzde 5’in üzerindeki üretici fiyat artışı olasılığında ise yeniden değerlemeyi veren on iki aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE artışı bunun da üzerinde gelecek ve Cumhurbaşkanı yetkili olduğu alanlarda indirim-artırım yetkisini kullanmazsa 2024 başında ilgili kalemlerdeki yükümlülükler bu oranda artırılacak. Yüksek yeniden değerleme oranı ile vergi ve cezaların yüksek oranda artırılması, aynı zamanda 2023 yılındaki yüksek enflasyonunun özellikle dar ve sabit gelirler üzerindeki erozyonunu 2024’e de taşımak anlamına geliyor.”

#4
Foto - Arabası olanlar aman dikkat! Rekor zam kapıda! Eyvah ki ne eyvah

Muayene ücretleri 2023 yılı itibariyle yüzde 61,5 oranında artış gösterdi. Araç modeline ve markasına göre değişen fiyatlar duyuruldu. Araç muayene ücretlerinde, egzoz emisyon ölçüm bedeli ayrı olarak talep edilir. Egzoz muayene ücretleri 2023 yılında KDV dahil olmak üzere 177 TL olarak belirlendi. Nakit ve banka kartı ile yapılan ödemelerin 2024 yılı itibariyle belirlenecek Yeniden Değerleme Oranları ile birlikte güncellenmesi bekleniyor.

#5
Foto - Arabası olanlar aman dikkat! Rekor zam kapıda! Eyvah ki ne eyvah

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