2023-09-30 22:15:11 Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Bu andan itibaren uygulanacağı tüm Türkiye’ye ilan edildi
Çalıştığı şirketin toplantısına özel aracıyla giden işçi, trafik kazasına karıştı. Mağdur işçinin 'kaza iş kazasıdır' talebini mahkeme yerinde buldu. Emsal kararı Yargıtay 10. Hukuk Dairesi de onadı. Artık işverenin bilgisi dahilinde özel aracıyla toplantıya giden işçiler, kazaya karışmaları durumunda karar emsal alınacak. Özel bir şirkette çalışan M.L., bölge toplantısına katılmak üzere özel aracını kullandı. İşverenin bilgisi dahilinde aynı şehirde yaşayan mesai arkadaşlarını da aracına alan M.L., toplantı dönüşü trafik kazasına karıştı. Kazada sürücü yaralanırken araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mağdur işçinin iş kazası talebine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olumsuz cevap verdi.