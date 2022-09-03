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Otomotiv
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Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

2022-09-03 08:59:14
Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatlarında son günlerde hareketlilik yaşanıyor. Hükümet tarafından atılan 6+6 adımı sonrası araba fiyatları düşmeye başladı. Al-sat yaparak piyasayı yükselten vatandaşlar ve galericiler elindeki arabaları elden çıkarmaya başladı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları ağustosta yüzde 17.3 düşerek 48 bin 336 adetle kapandı. Tedarik sorunları, artan fiyatlar ve krediye erişimde yaşanan zorluklar satışlar üzerinde etkili oldu. Uzmanlar, tüketicilerin otomobile daha rahat ulaşabilmesi için son olarak Ağustos 2021’de güncellenen ÖTV matrah dilimlerinin yeniden güncellenmesi gerektiğini belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

Haziran ayında 80 bin adetleri aşan Otomobil ve Hafif Ticari Araç satışları temmuzun ardından ağustos ayında da geriledi.

#2
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) açıkladığı verilere göre, Ağustos 2022’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.3 daralarak 48 bin 336 adet oldu.

#3
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

Bu dönemde, otomobil satışları yüzde 21.3 düşerek 35 bin 230 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 4.3 düşerek 13 bin 106 adet olarak gerçekleşti.

#4
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında ise otomobil ve hafif ticari araç satışındaki düşüş yüzde 18.2’yi buldu.

#5
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

7 AYLIK RAKAMLAR Ocak-Ağustos 2022’yi kapsayan 7 aylık dönemde ise pazar yüzde 8.5 oranında daralarak 458 bin 446 adet olarak gerçekleşti.

#6
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 9.4 oranında daralarak 354 bin 543 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 5.2 daralarak 103 bin 903 adet oldu.

#7
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

Aynı dönemde, otomobil satışlarının yüzde 88.3’ünü vergi oranları daha düşük olan A, B ve C segmenti araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 176 bin 358 adetle pazardan yüzde 49.7 pay alırken, B segmenti (küçük sınıf) otomobillerin payı yüzde 38 olarak kayıtlara geçti.

#8
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

TALEPTE YAVAŞLAMA SİNYALİ Otomotiv sektöründeki küresel çip krizi ve Tedarik sorunlarının devam etmesinin satışlardaki etkisini sürdürdüğünü belirten uzmanlar, ağustos ayındaki düşüşte ÖTV matrahlarının uzun süredir güncellenmemesi ve kredi bulmada yaşanan sorunların da etkili olduğunu dile getirdi.

#9
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

ODD Genel Sekreteri Hayri Erce, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Hazirandan bu yana tedarik sorunlarının yanında talepte de bir yavaşlama olduğu yönünde sinyaller alıyorduk. Araç bulunurluğu geçtiğimiz aylara göre biraz daha iyi durumda ancak hem maliyet hem de kur kaynaklı fiyat artışları devam ediyor. Taşıt kredilerine erişimde yaşanan zorluklar da yine pazardaki düşüşü tetikliyor” dedi.

#10
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

GÜNCELLEME ŞART Son olarak Ağustos 2021’de güncellenen ÖTV matrah dilimlerinin de artan fiyatlarla birlikte tüketicilerin üzerinde ciddi baskı kurmayı sürdürdüğünün altını çizen ODD Genel Sekreteri Erce, “Tüketici talebinde ciddi kırılmaya neden olmaması ve pazarın sürdürülebilirliği açısından ÖTV matrahlarının artık bir an evvel güncellenmesi gerekiyor.

#11
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

Yüzde 60, 70 gibi matrah dilimlerinde daha çok araç modelinin olması vatandaşın otomobile ulaşımını en azından bir süre daha rahatlatacaktır” ifadelerini kullandı.

#12
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

ODD açıkladığı ağustos ayı verilerinde ÖTV dilimlerine göre otomobil satışlarına da yer verdi. Buna göre, ağustos ayına gelindiğinde otomobil pazarında özel tüketim vergi dilimlerine ve motor tiplerine göre satışların yüzde 82.7’si benzin/dizel motor tipinde ve yüzde 80’lik vergi diliminde yer aldı.

#13
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

Benzin/dizel motor tipinde ve yüzde 70’lik vergi diliminde yer alan otomobillerin oranı ise yalnızca yüzde 2.8 olarak gerçekleşti.

#14
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

SUV’LAR PAZARDAN YÜZDE 40 PAY ALDI Ocak-Ağustos döneminde gövde tiplerine bakıldığında en çok tercih edilen gövde tipi 142 bin 559 adetle SUV otomobiller oldu.

#15
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

Bu gövde tipini, yüzde 36.9 pay ve 130 bin 856 adetlik satışla Sedan otomobiller, yüzde 20.8 pay ve 73 bin 840 adet satışla HB otomobiller takip etti.

#16
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

Yakıt tiplerine bakıldığında ise benzinli otomobiller 250 bin 401 adet satış ve yüzde 70 payla zirvede yer aldı. Bu dönemde, dizel otomobiller 60 bin 316 adetle pazardan yüzde 17 pay alırken, hibritlerin payı 34 bin 265 adetle yüzde 9.7 oldu. Ocak-Ağustos döneminde satılan elektrikli araç sayısı ise 3 bin 283 adedi buldu.

#17
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

Özellikle sıfır araba fiyatlarında büyük düşüş gözlemlendi. Büyük otomobil firmaları güncelledikleri fiyatları tek tek açıkladı. İşte, Nissan, Hyundai, Ford, Toyota, Volkswagen kampanyalı fiyatları...

#18
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

2022 NİSSAN SATIŞ KAMPANYASI Nissan Micra modellerinde kampanyaya özel 60.000 TL'ye 12 ay aiz oranlı kredi imkanı sağlanıyor. Ağustos ayı kampanyasına özel Nissan Micra 1.0 IG-T 92 CVT Tekna EU6DF modelinde ise özel indirimli fiyat uygulanıyor. Bu modeli 591.300 TL yerine indirimli olarak 561.500 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

#19
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

Nissan Juke modellerinde ise 70.000 TL'ye 12 ay aiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. 2022 model Nissan Juke modellerine Ağustos ayında 619.500 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

#20
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

Ağustos ayı kampanyası kapsamında Nissan Qashqai modellerinde 12 ay vade aiz oranlı 150.000 TL tutarında krediden yararlanabilirsiniz. Kredi kampanyası Design Pack ve üzeri versiyonlarda geçerlidir.

#21
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

FORD 2022 KAMPANYA DETAYLARI Ağustos ayında Ford Fiesta, Ford Focus, Yeni Ford Kuga ve Ford Ecosport modellerinde 100.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor.

#22
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

Ford ticari araçlarda 3 yıl sınırsız km garantisi veriliyor. Kampanya kapsamında Tourneo Courier, Transit Courier, Tourneo Connect, Transit Connect, Tourneo Custom, Transit Custom, Transit Van, Transit Minibüs, Transit Kamyonet ticari araç modellerinde geçerli; 100.000 TL, 12 ay, %0,99 faiz, fırsatı sunuluyor.

#23
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

HYUNDAİ 2022 KAMPANYA DETAYLARI Hyundai i10 modellerinde Ağustos ayı kampanyası kapsamında 6 ay ertelemeli %2,19, 3 ay ertelemeli %1,99'dan başlayan faiz oranlı kredi desteği veriliyor.

#24
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

2022 model Hyundai i20 modellerinde 7.000 TL indirim sunuluyor. Dilerseniz kampanya kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden de yararlanabilirsiniz.

#25
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

Ağustos ayı kampanyası kapsamında Hyundai Elentra model araç alımlarında 6 ay ertelemeli %2,19 veya 3 ay ertelemeli %1,99'dan başlayan faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Hyundai Elentra modelleri 567.256 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

#26
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

Hyundai Bayonlar'da 6 ay ertelemeli %2,19 veya 3 ay ertelemeli %1,99'dan başlayan faiz oranlı krediden yararlanabilirsiniz. 2022 Hyundai Bayon modellerine 472.000 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

#27
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

Hyundai Kona modellerinde kampanya kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi imkanından yararlanabilirsiniz. Yeni TUCSON modellerinde de 100.000 TL'ye 12 ay %1,29 faiz oranlı krediden faydalanabilirsiniz.

#28
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

Ağustos ayı kampanyası kapsamında Hyundai Elentra model araç alımlarında 6 ay ertelemeli %2,19 veya 3 ay ertelemeli %1,99'dan başlayan faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Hyundai Elentra modelleri 567.256 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

#29
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

VOLKSWAGEN 2022 KAMPANYA DETAYLARI Volkswagen model araç alımlarında kampanya dahilinde, kampanya dahilinde, 6 ila 12 aylık vadelerde %3,19 , 13 ila 24 ay vadelerde %3,29 , 25 ila 36 aylık vadelerde %3,69, 37 ila 48 ay vadelerde %4,09, 49 ila 60 aylık vadelerde %4,19 faiz oranları uygulanmaktadır.

#30
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

Ford ticari araçlarda 3 yıl sınırsız km garantisi veriliyor. Kampanya kapsamında Tourneo Courier, Transit Courier, Tourneo Connect, Transit Connect, Tourneo Custom, Transit Custom, Transit Van, Transit Minibüs, Transit Kamyonet ticari araç modellerinde geçerli; 100.000 TL, 12 ay, %0,99 faiz, fırsatı sunuluyor.

#31
Foto - Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

TOYOTA GÜNCEL KAMPANYALAR Toyota Hilux modellerinde 100.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz oranlı krediden yararlanabilirsiniz. 2022 model Toyota Hilux modelleri ise 735.250 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

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