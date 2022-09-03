Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı

ODD Genel Sekreteri Hayri Erce, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Hazirandan bu yana tedarik sorunlarının yanında talepte de bir yavaşlama olduğu yönünde sinyaller alıyorduk. Araç bulunurluğu geçtiğimiz aylara göre biraz daha iyi durumda ancak hem maliyet hem de kur kaynaklı fiyat artışları devam ediyor. Taşıt kredilerine erişimde yaşanan zorluklar da yine pazardaki düşüşü tetikliyor” dedi.