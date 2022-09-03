2022-09-03 08:59:14 Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Düştükçe düşüyor, ÖTV detayı ortaya çıktı
Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatlarında son günlerde hareketlilik yaşanıyor. Hükümet tarafından atılan 6+6 adımı sonrası araba fiyatları düşmeye başladı. Al-sat yaparak piyasayı yükselten vatandaşlar ve galericiler elindeki arabaları elden çıkarmaya başladı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları ağustosta yüzde 17.3 düşerek 48 bin 336 adetle kapandı. Tedarik sorunları, artan fiyatlar ve krediye erişimde yaşanan zorluklar satışlar üzerinde etkili oldu. Uzmanlar, tüketicilerin otomobile daha rahat ulaşabilmesi için son olarak Ağustos 2021’de güncellenen ÖTV matrah dilimlerinin yeniden güncellenmesi gerektiğini belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...