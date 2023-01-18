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Otomotiv
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Araba alacaklar dikkat! ÖTV indirimi geliyor

2023-01-18 12:17:21
Araba alacaklar dikkat! ÖTV indirimi geliyor

Vatandaşın taleplerini dinleyen AK Parti, seçim sonrası neler yapacağını belirledi. AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışmalara başladı. Otomobilde ÖTV'ye kademeli indirim getirilmesi de gündeme alındı.

#1
Foto - Araba alacaklar dikkat! ÖTV indirimi geliyor

AK Parti’nin 2023 seçimleri için hazırlayacağı seçim beyannamesinin ana çerçevesi belli olmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesi ile ilgili olarak kurmayları ile yaptığı toplantıda “Net vaatlere yer verelim. Milletin taleplerini beyannameye yansıtalım ve vaatlerimizi her kesimin anlayacağı basit bir dille ifade edelim. Ekonomide atılacak adımları ön plana çıkaralım” dedi. AK Parti seçim strateji ekibinin hazırlayacağı beyannamede ‘Ekonomi, adalet ve toplumsal huzur’ unsurları ön plana çıkacak. Gençlik politikaları, savunma, eğitim gibi alanlarda da 5 yıllık bir projeksiyon çizilecek. Seçim beyannamesinin 6 ana başlıktan oluşacağı belirtildi.

#2
Foto - Araba alacaklar dikkat! ÖTV indirimi geliyor

ÖTV'YE KADEMELİ İNDİRİM Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Toplumun en fazla beklenti içinde olduğu, otomobilde ÖTV indirimi uygulaması konusunda ise farklı öneriler gündeme getiriliyor. ÖTV indirimi konusunda 5 yıllık bir kademelendirme getirilmesi, bu kapsamda her yıl yüzde 10 indirim uygulanarak, 5 yıl sonunda yüzde 50 civarında bir indirime gidilmesine yönelik öneriler bulunuyor. AK Parti kaynakları “Örneğin, bir araç için 200 bin lira ÖTV ödeniyorsa, 5 yıllık kademeli indirimle, bu rakamın 5 yıl sonunda 100 bin liraya düşürülmesi tartışılıyor” dedi. İş garantili mesleki eğitime ağırlık verilmesi, şehir hastaneleri bünyesinde sağlık akademilerinin kurulması, yeni enerji ve ulaştırma yatırımlarına ilişkin başlıklar da AK Parti’nin seçim beyannamesinin taşıyıcı unsurları arasında yer alacak.

#3
Foto - Araba alacaklar dikkat! ÖTV indirimi geliyor

AK Parti’nin seçim kampanyasını yürütecek olan ekip de bir yandan reklam filmleri, seçim şarkıları ve seçim sloganları üzerindeki hazırlığını sürdürüyor. Bu kapsamda AK Parti’nin kampanyada kullanacağı ‘Doğruya doğru’ sloganı için bir şarkı hazırlandı. 8-10 adet reklam filminin de çekileceği öğrenildi.

#4
Foto - Araba alacaklar dikkat! ÖTV indirimi geliyor

Öte yandan, Erdoğan’ın katılımı ile 20 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenecek ‘Roman Buluşması’ için Balkan müziğinin önemli ismi Goran Bregovic de davet edildi. Cumhurbaşkanı tarafından bu toplantıda Roman vatandaşlara yönelik müjdeler verilebileceği de belirtildi.

#5
Foto - Araba alacaklar dikkat! ÖTV indirimi geliyor

“DÜNYA LİDERLERİ BİZİ İSTİYOR” Erdoğan, önceki akşam yapılan MYK toplantısında, 6’lı masadaki karışıklığın AK Parti’nin oylarını artırdığına dikkat çekti. Son dönemlerde EYT, emekli maaşları, asgari ücret, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi gibi konularda atılan adımların AK Parti’nin oylarına olumlu yansıdığını belirten Erdoğan, illere yaptığı ziyaretlerde vatandaşın ilgisinden de bunu gördüğünü kaydetti. Erdoğan toplantıda, dünya liderleri ile yaptığı görüşmeleri anlatırken, liderlerin “2023 seçimlerinden sonra da sizinle çalışmak istiyoruz” dediğini aktardı.

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