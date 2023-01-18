Araba alacaklar dikkat! ÖTV indirimi geliyor

ÖTV'YE KADEMELİ İNDİRİM Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Toplumun en fazla beklenti içinde olduğu, otomobilde ÖTV indirimi uygulaması konusunda ise farklı öneriler gündeme getiriliyor. ÖTV indirimi konusunda 5 yıllık bir kademelendirme getirilmesi, bu kapsamda her yıl yüzde 10 indirim uygulanarak, 5 yıl sonunda yüzde 50 civarında bir indirime gidilmesine yönelik öneriler bulunuyor. AK Parti kaynakları “Örneğin, bir araç için 200 bin lira ÖTV ödeniyorsa, 5 yıllık kademeli indirimle, bu rakamın 5 yıl sonunda 100 bin liraya düşürülmesi tartışılıyor” dedi. İş garantili mesleki eğitime ağırlık verilmesi, şehir hastaneleri bünyesinde sağlık akademilerinin kurulması, yeni enerji ve ulaştırma yatırımlarına ilişkin başlıklar da AK Parti’nin seçim beyannamesinin taşıyıcı unsurları arasında yer alacak.