Apple'ın üzerinde çalıştığı bilinen 5 gizli projesi

Teknoloji devi dendiği zaman aklımıza gelen ilk isimlerden birinin Apple olması tesadüf değil. Steve Jobs ve Steve Wozniak’ın evlere sığabilecek “küçük bir bilgisayar” üretme amacıyla bir garajda başlattığı girişim, akıllı telefonlarla, televizyonlarla ve bir ekosistem oluşmasını sağlayan birçok ürünle dallandıkça dallandı. Her teknoloji devi gibi Apple'ın da amacı kendi ekosistemini oluşturup daha büyük bir kitleye hitap etmek. Her geçen gün genişleyen ürün yelpazesinin ardındaki sebep de tam olarak bu. İşte Apple'ın yarınlar için planladığı, elektrikli arabalardan akıllı gözlüklere kadar uzanan gizli projeleri... APPLE'IN GİZLİ PROJELERİ: Yeni nesil M serisi işlemciler, Karma gerçeklik kaskı, Apple Glass, Elektrikli araba, Apple uydusu Ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın bütün dünyanın gözü geliştirmekte olduğunuz ürünlerin üzerindeyken bazı projeleri gizli tutmak mümkün olmuyor. Ürünler için gerekli patentler alınıyor, sızıntılar yaşanıyor ve daha birçok küçük detay zaman içerisinde bir yapbozun parçaları misali bir araya geliyor.Projelerin her biri zaman içerisinde ortaya çıkan bilgilerle netleşerek kamuya mal oldu.