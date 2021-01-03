Apple'ın üzerinde çalıştığı bilinen 5 gizli projesi

Otomotiv sektörünün geleceği olan elektrikli arabalarda Project Titan ile Apple da söz sahibi olacak: Project Titan adı altında iddialara konu olan Apple arabası, elektrikli motorun yanı sıra bir de otonom sürüş sistemine sahip olacak. Kimliği doğal olarak açıklanmayan, şirkete yakın kaynakların verdiği öne sürülen bilgilere göre bu arabayı görmek için gözlerimizi çevirmemiz gereken tarih 2024 senesi. Ancak 2020 yılında her sektörü etkileyen pandemi sonucunda projenin 2025'e ertelenmesinin de mümkün olduğu söyleniyor. Bazı sallantılı kaynaklara göre Project Titan'ın 2021 yılında piyasaya sürülmesi mümkün olsa da araba gibi büyük bir girişim için kamuoyunu hazırlamak ciddi hazırlık gerektiren bir süreç. Hazırlık yapmak demişken acaba çıktığı zaman yeni bir iPhone fiyatına satılan Mac Pro Tekerlek Kiti başından beri Project Titan'a göz kırpmak için miydi demekten kendimizi alamıyoruz. Apple'ın elektrikli araba projesindeki en dikkat çekici iddia ise aracın başka bir otomobil üreticisine lisanslatılacak olması. Böylelikle arabanın tüm teknolojileri Apple'a ait olsa da satış başka bir marka adıyla yapılacak. Apple'ın bugüne kadar izlediği politikalara ters düşen bu strateji araba özelinde düşünüldüğünde mantıklı.