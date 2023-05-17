2023-05-17 01:10:20 Apple’ın otonom araba projesi çalındı
Teknoloji devi Apple'ın otonom arabasının gizli belgelerinin Çin'in eline geçtiği belirtiliyor.
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Teknoloji devi Apple'ın otonom arabasının gizli belgelerinin Çin'in eline geçtiği belirtiliyor.
Apple, otonom araba projesinde yeni bir dava ile karşı karşıya.
ABD Adalet Bakanlığı kısa süre eski bir şirket çalışanının sürücüsüz araba teknolojisini çalmakla suçladı. Apple’da bir yıl boyunca görev alan Weibao Wang’ın, şirketin gizli dosyalarını yasa dışı şekilde elde ettiği bildirildi.
Apple, otonom araba için gizli bilgileri Çin’e kaptırdı Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan dosyaya göre eski Apple mühendisi şirketin otonom takip sistemlerini, davranış planlama sistemlerini ve sistem donanım açıklamalarını ele geçirdi. Bu suçlama, Apple Car projesine ait gizli bilgilerin üçüncü kez çalındığını gösteriyor.
ABD’de hazırlanan iddianameye göre Wang, adı bilinmeyen bir Çinli otonom sürüş teknolojisi şirketi üzerinden Apple’a yönlendirildi.
Dört aylık kariyeri boyunca önemli miktarda hassas teknoloji ve kaynak kodunu ele geçirdiği belirtildi. İddiaya göre yalnızca 2700 çalışanın erişebildiği bir veritabanını kullandı.
Adalet Bakanlığı’nın soruşturması, 2018’de Wang’ın evine yapılan bir aramayı da içeriyordu.
Arama sırasında yetkililer, Apple’a ait önemli miktarda gizli bilgi olduğunu keşfetti. Bu kanıt, Wang aleyhindeki iddiaları daha da destekledi.
Kanıtlara rağmen eski çalışan, Çin’e kaçmayı başardı. Soruşturmayı yürüten savcı Ismail Ramsey ise Wang’ın iade edilmesini ve çaldığı bilgileri hangi kurumlar ile paylaştığını açıklamasını istedi.
Apple, otomobil projesiyle alakalı Project Titan adlı bir dosya yürütmekte. Şu ana kadar bu dosya içinde toplamda 149 adet patent yer aldı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne yapılan son başvuruysa viraj aydınlatmaları ile alakalı.
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