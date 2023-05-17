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Teknoloji-Bilişim
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Apple’ın otonom araba projesi çalındı

2023-05-17 01:10:20
Apple’ın otonom araba projesi çalındı

Teknoloji devi Apple'ın otonom arabasının gizli belgelerinin Çin'in eline geçtiği belirtiliyor.

#1
Foto - Apple’ın otonom araba projesi çalındı

Apple, otonom araba projesinde yeni bir dava ile karşı karşıya.

#2
Foto - Apple’ın otonom araba projesi çalındı

ABD Adalet Bakanlığı kısa süre eski bir şirket çalışanının sürücüsüz araba teknolojisini çalmakla suçladı. Apple’da bir yıl boyunca görev alan Weibao Wang’ın, şirketin gizli dosyalarını yasa dışı şekilde elde ettiği bildirildi.

#3
Foto - Apple’ın otonom araba projesi çalındı

Apple, otonom araba için gizli bilgileri Çin’e kaptırdı Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan dosyaya göre eski Apple mühendisi şirketin otonom takip sistemlerini, davranış planlama sistemlerini ve sistem donanım açıklamalarını ele geçirdi. Bu suçlama, Apple Car projesine ait gizli bilgilerin üçüncü kez çalındığını gösteriyor.

#4
Foto - Apple’ın otonom araba projesi çalındı

ABD’de hazırlanan iddianameye göre Wang, adı bilinmeyen bir Çinli otonom sürüş teknolojisi şirketi üzerinden Apple’a yönlendirildi.

#5
Foto - Apple’ın otonom araba projesi çalındı

Dört aylık kariyeri boyunca önemli miktarda hassas teknoloji ve kaynak kodunu ele geçirdiği belirtildi. İddiaya göre yalnızca 2700 çalışanın erişebildiği bir veritabanını kullandı.

#6
Foto - Apple’ın otonom araba projesi çalındı

Adalet Bakanlığı’nın soruşturması, 2018’de Wang’ın evine yapılan bir aramayı da içeriyordu.

#7
Foto - Apple’ın otonom araba projesi çalındı

Arama sırasında yetkililer, Apple’a ait önemli miktarda gizli bilgi olduğunu keşfetti. Bu kanıt, Wang aleyhindeki iddiaları daha da destekledi.

#8
Foto - Apple’ın otonom araba projesi çalındı

Kanıtlara rağmen eski çalışan, Çin’e kaçmayı başardı. Soruşturmayı yürüten savcı Ismail Ramsey ise Wang’ın iade edilmesini ve çaldığı bilgileri hangi kurumlar ile paylaştığını açıklamasını istedi.

#9
Foto - Apple’ın otonom araba projesi çalındı

Apple, otomobil projesiyle alakalı Project Titan adlı bir dosya yürütmekte. Şu ana kadar bu dosya içinde toplamda 149 adet patent yer aldı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne yapılan son başvuruysa viraj aydınlatmaları ile alakalı.

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