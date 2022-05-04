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Teknoloji-Bilişim
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Apple'ın çip savaşı! Dava Açtı

2022-05-04 22:44:37
Apple'ın çip savaşı! Dava Açtı

Teknoloji devi Apple çiplerin sırlarını rakip firmalara gönderdiğini düşündüğü iki eski çalışanına dava açma kararı aldı.

#1
Foto - Apple, dün iPhone 14 üretimine hız kazandırmak amacıyla bünyesine yeni çalışan eklediği ve çalışanlara ikramiye verdiği haberleriyle gündeme gelmişti.

Apple, dün iPhone 14 üretimine hız kazandırmak amacıyla bünyesine yeni çalışan eklediği ve çalışanlara ikramiye verdiği haberleriyle gündeme gelmişti.

#2
Foto - Ancak bugün ortaya çıkan bazı bilgiler, şirketin eski çalışanlarıyla arasındaki bazı problemleri gün yüzüne çıkarttı.

Ancak bugün ortaya çıkan bazı bilgiler, şirketin eski çalışanlarıyla arasındaki bazı problemleri gün yüzüne çıkarttı.

#3
Foto - Her büyük şirket gibi Apple da yeni çalışan işe aldığında çalışanlarıyla bir ‘gizlilik sözleşmesi’ imzalıyor. Şirketten ayrılan bazı çalışanlarınsa imzaladıkları gizlilik sözleşmesine aykırı tutum sergilediği iddia edildi.

Her büyük şirket gibi Apple da yeni çalışan işe aldığında çalışanlarıyla bir ‘gizlilik sözleşmesi’ imzalıyor. Şirketten ayrılan bazı çalışanlarınsa imzaladıkları gizlilik sözleşmesine aykırı tutum sergilediği iddia edildi.

#4
Foto - Apple da ticari sırlarını açığa çıkardığını söylediği eski çalışanlarına dava açtı.

Apple da ticari sırlarını açığa çıkardığını söylediği eski çalışanlarına dava açtı.

#5
Foto - Düzinelerce dosyanın rakip firmalara gönderildiği iddia edildi Santa Clara merkezli teknoloji şirketi Rivos, bir süredir sessiz sedasız gelişmeyi sürdürüyordu. Ancak Apple, 40’a yakın eski mühendisinin Rivos’ta çalışmaya başladığını iddia etti. Apple’ın M1 ve A15 gibi yeni nesil yonga setlerinin tüm sırlarının Rivos’a aktarıldığı söylendi. Apple konuyla ilgili olarak Rivos’a ve eski iki çalışanına dava açtı.

Düzinelerce dosyanın rakip firmalara gönderildiği iddia edildi Santa Clara merkezli teknoloji şirketi Rivos, bir süredir sessiz sedasız gelişmeyi sürdürüyordu. Ancak Apple, 40’a yakın eski mühendisinin Rivos’ta çalışmaya başladığını iddia etti. Apple’ın M1 ve A15 gibi yeni nesil yonga setlerinin tüm sırlarının Rivos’a aktarıldığı söylendi. Apple konuyla ilgili olarak Rivos’a ve eski iki çalışanına dava açtı.

#6
Foto - Davanın içeriğinde ise sadece yonga setleriyle ilgili konular yer almıyordu. Aynı zamanda Rivos’un haksız kazanç sağlamak amacıyla Apple çalışanlarını hedef aldığı bir kampanya başlattığı da davanın detayları arasında.

Davanın içeriğinde ise sadece yonga setleriyle ilgili konular yer almıyordu. Aynı zamanda Rivos’un haksız kazanç sağlamak amacıyla Apple çalışanlarını hedef aldığı bir kampanya başlattığı da davanın detayları arasında.

#7
Foto - Kampanyanın içeriğiyle ilgili detaylı bilgi yok ama anlaşılacağı üzere eski çalışanların Apple'ın sırlarını elde etmek için kullanıldığı düşünülüyor. Davada adı geçen Bhasi Kaithama 8 yıl, Rickey Wen ise 12 yıl boyunca Apple için çalışmıştı. Apple, çalışanlarının geçtiğimiz yıl işten ayrılmadan önce düzinelerce dosyayı kopyaladığını ve bu dosyaları Rivos’a aktardığını iddia ediyor.

Kampanyanın içeriğiyle ilgili detaylı bilgi yok ama anlaşılacağı üzere eski çalışanların Apple'ın sırlarını elde etmek için kullanıldığı düşünülüyor. Davada adı geçen Bhasi Kaithama 8 yıl, Rickey Wen ise 12 yıl boyunca Apple için çalışmıştı. Apple, çalışanlarının geçtiğimiz yıl işten ayrılmadan önce düzinelerce dosyayı kopyaladığını ve bu dosyaları Rivos’a aktardığını iddia ediyor.

#8
Foto - Apple konuyla ilgili olarak maddi tazminat ve özel bilgilerin iadesini talep ediyor. Rivos’tan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Davanın sonucu ne olur bilinmez ancak iki eski çalışanın gizlilik sözleşmesini ihlal ettiği doğrulanırsa başlarının çok ağrıyacağı kesin.

Apple konuyla ilgili olarak maddi tazminat ve özel bilgilerin iadesini talep ediyor. Rivos’tan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Davanın sonucu ne olur bilinmez ancak iki eski çalışanın gizlilik sözleşmesini ihlal ettiği doğrulanırsa başlarının çok ağrıyacağı kesin.

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