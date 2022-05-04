Apple'ın çip savaşı! Dava Açtı

Apple konuyla ilgili olarak maddi tazminat ve özel bilgilerin iadesini talep ediyor. Rivos’tan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Davanın sonucu ne olur bilinmez ancak iki eski çalışanın gizlilik sözleşmesini ihlal ettiği doğrulanırsa başlarının çok ağrıyacağı kesin.