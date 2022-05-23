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Teknoloji-Bilişim
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Apple'ın Çin planı ortaya çıktı

2022-05-23 04:17:40
Apple'ın Çin planı ortaya çıktı

Apple, Çin dışında üretimi artırmak için hazırlıklara başladı.

#1
Foto - Dünya genelinde satışa çıkan iPhone'ların hemen hemen tamamı, Foxconn ve Pegatron tarafından üretiliyor.

Dünya genelinde satışa çıkan iPhone'ların hemen hemen tamamı, Foxconn ve Pegatron tarafından üretiliyor.

#2
Foto - Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn, üretimi genellikle Çin ve Hindistan'daki fabrikalarında yapıyor.

Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn, üretimi genellikle Çin ve Hindistan'daki fabrikalarında yapıyor.

#3
Foto - Foxconn ve diğer üreticiler, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Çin'in sıkı tedbirler uygulamasından olumsuz etkileniyor.

Foxconn ve diğer üreticiler, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Çin'in sıkı tedbirler uygulamasından olumsuz etkileniyor.

#4
Foto - Wall Street Journal'ın konuyla ilgili bilgisi olan kişilere dayandırdığı habine göre Apple, bazı tedarikçilerine Çin dışındaki üretimi artırmak istediğini söyledi.

Wall Street Journal'ın konuyla ilgili bilgisi olan kişilere dayandırdığı habine göre Apple, bazı tedarikçilerine Çin dışındaki üretimi artırmak istediğini söyledi.

#5
Foto - Rapora göre, halihazırda Apple 'ın üretim yerleri olan Hindistan ve Vietnam, şirket tarafından alternatif olarak listeye alınan ülkeler arasında yer alıyor.

Rapora göre, halihazırda Apple 'ın üretim yerleri olan Hindistan ve Vietnam, şirket tarafından alternatif olarak listeye alınan ülkeler arasında yer alıyor.

#6
Foto - Raporda, Apple'ın Çin'in katı koronavirüs karşıtı politikasını gerekçe göstererek böyle bir karar aldığı bilgisi yer aldı.

Raporda, Apple'ın Çin'in katı koronavirüs karşıtı politikasını gerekçe göstererek böyle bir karar aldığı bilgisi yer aldı.

#7
Foto - Dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi olarak bilinen Foxconn, Apple ve Samsung gibi şirketlerin en önemli tedarikçisi konumunda.

Dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi olarak bilinen Foxconn, Apple ve Samsung gibi şirketlerin en önemli tedarikçisi konumunda.

#8
Foto - Foxconn ve diğer üreticiler, yetkililerin koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kısmi bir sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Çin'in Shenzhen teknoloji merkezindeki operasyonlarını askıya almaya başladı.

Foxconn ve diğer üreticiler, yetkililerin koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kısmi bir sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Çin'in Shenzhen teknoloji merkezindeki operasyonlarını askıya almaya başladı.

#9
Foto - Geçtiğimiz haftalarda Foxconn, Çin'deki birçok fabrikasında üretimi geçici olarak durdurmak zorunda kalmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Foxconn, Çin'deki birçok fabrikasında üretimi geçici olarak durdurmak zorunda kalmıştı.

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