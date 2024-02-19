2024-02-19 03:15:49 Apple'dan iPhone 16 kararı
Teknoloji devi Apple, iPhone 16 serisi hakkında çalışmalarına devam ediyor. İşte iPhone 16'ya dair bildiklerimiz.
Teknoloji devi Apple, iPhone 16 serisi hakkında çalışmalarına devam ediyor. İşte iPhone 16'ya dair bildiklerimiz.
ABD'li teknoloji firması Apple, eylül ayında sahne alması beklenen iPhone 16 için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne dek önemli kaynaklar tarafından birçok sızıntı bilgi öğrendik. Bunlar ışığında seri hakkında bilinenleri sizler için derledik…
Apple, diğer akıllı telefon üreticilerine nazaran ürünlerinde gizliliğe önem veriyor.
Ancak yine de önemli kaynaklar seri hakkında detaylara bir şekilde ulaşıyor. iPhone 16 serisi hakkında da detaylar ortaya çıktı. Görünen o ki Apple, iPhone 16 ile birlikte bazı değişikliklere gidiyor.
İlk olarak sızıntı bilgilerimiz ekran tarafında. iPhone 16 Pro modelleri 6.3 inç, Pro Max modelleri ise 6.9 inç ekran boyutuna sahip olacak.
Her iki telefonda da MLA OLED ekran panelleri kullanılacak. iPhone 15 serisinde gördüğümüz “Action Button” muhtemelen yerini korumaya devam edecek. Fakat asıl konu burada “Capture Button” özelliği olacak. Muhtemelen tüm iPhone 16 serisinde değil sadece Pro ve Pro Max modellerde yer alacak.
Arka panelde ise 48 Megapiksel ana kameranın olduğunu görüyoruz. Buna 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 Megapiksel telefoto lens dizilimi eşlik edecek. iPhone 16, 1/1.14 inç ana kamera ile sahne alacak. Ek olarak kuruluma periskop telefoto lens eşlik edecek.
Önemli kaynaklar iPhone’un klasikleşen kamera tasarımında değişiklik olacağını söylüyor. Bazı kaynaklar, standart modellerinde Samsung’a benzeyen alt alta dizilmiş bir kamera diziliminin yer alacağını söylüyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir görsel ise üçlü kamera diziliminde siyah bir tema yer alacağını gösteriyor.
İşlemci tarafına geldiğimizdeyse hepimizin bildiği ve tahmin edileceği üzere iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde Apple’ın A18 Pro işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim teknolojisine sahip bu çip piyasaya çıktığında muhtemelen en hızlı akıllı telefon işlemcisi unvanının sahibi olacak.
Sızıntılara göre iPhone 16 Pro Max beklenen teknik özellikleri:
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