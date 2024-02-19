  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
10
Apple'dan iPhone 16 kararı

2024-02-19 03:15:49
Apple'dan iPhone 16 kararı

Teknoloji devi Apple, iPhone 16 serisi hakkında çalışmalarına devam ediyor. İşte iPhone 16'ya dair bildiklerimiz.

#1
Foto - Apple'dan iPhone 16 kararı

ABD'li teknoloji firması Apple, eylül ayında sahne alması beklenen iPhone 16 için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne dek önemli kaynaklar tarafından birçok sızıntı bilgi öğrendik. Bunlar ışığında seri hakkında bilinenleri sizler için derledik…

#2
Foto - Apple'dan iPhone 16 kararı

Apple, diğer akıllı telefon üreticilerine nazaran ürünlerinde gizliliğe önem veriyor.

#3
Foto - Apple'dan iPhone 16 kararı

Ancak yine de önemli kaynaklar seri hakkında detaylara bir şekilde ulaşıyor. iPhone 16 serisi hakkında da detaylar ortaya çıktı. Görünen o ki Apple, iPhone 16 ile birlikte bazı değişikliklere gidiyor.

#4
Foto - Apple'dan iPhone 16 kararı

İlk olarak sızıntı bilgilerimiz ekran tarafında. iPhone 16 Pro modelleri 6.3 inç, Pro Max modelleri ise 6.9 inç ekran boyutuna sahip olacak.

#5
Foto - Apple'dan iPhone 16 kararı

Her iki telefonda da MLA OLED ekran panelleri kullanılacak. iPhone 15 serisinde gördüğümüz “Action Button” muhtemelen yerini korumaya devam edecek. Fakat asıl konu burada “Capture Button” özelliği olacak. Muhtemelen tüm iPhone 16 serisinde değil sadece Pro ve Pro Max modellerde yer alacak.

#6
Foto - Apple'dan iPhone 16 kararı

Arka panelde ise 48 Megapiksel ana kameranın olduğunu görüyoruz. Buna 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 Megapiksel telefoto lens dizilimi eşlik edecek. iPhone 16, 1/1.14 inç ana kamera ile sahne alacak. Ek olarak kuruluma periskop telefoto lens eşlik edecek.

#7
Foto - Apple'dan iPhone 16 kararı

Önemli kaynaklar iPhone’un klasikleşen kamera tasarımında değişiklik olacağını söylüyor. Bazı kaynaklar, standart modellerinde Samsung’a benzeyen alt alta dizilmiş bir kamera diziliminin yer alacağını söylüyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir görsel ise üçlü kamera diziliminde siyah bir tema yer alacağını gösteriyor.

#8
Foto - Apple'dan iPhone 16 kararı

İşlemci tarafına geldiğimizdeyse hepimizin bildiği ve tahmin edileceği üzere iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde Apple’ın A18 Pro işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim teknolojisine sahip bu çip piyasaya çıktığında muhtemelen en hızlı akıllı telefon işlemcisi unvanının sahibi olacak.

Sızıntılara göre iPhone 16 Pro Max beklenen teknik özellikleri:

#9
Foto - Apple'dan iPhone 16 kararı

Hatice Kolçak uyardı: Dolarda 2024 tahminini paylaştı
Ekonomi

Hatice Kolçak uyardı: Dolarda 2024 tahminini paylaştı

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. ‘O’ yatırım aracını işaret etti! Kolçak, tahminlerini sıraladı!..
Erdoğan’ı bırak Lütfü’ye bak! Dansöz Özgür'ü yerin dibine batıran haber
Siyaset

Erdoğan’ı bırak Lütfü’ye bak! Dansöz Özgür'ü yerin dibine batıran haber

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın bir vatandaşa yönelik, "Oy yoksa hizmet de yok" tehdidine karşın, Özgür Özel'in Cumh..
Bankada parası olanlar dikkat! Güzel haber geldi
Ekonomi

Bankada parası olanlar dikkat! Güzel haber geldi

Bankalar ATM'lerden nakit çekim ücretlerinin limitlerinde değişikliğe gitti. Bankaların gönderdiği bildirimlere göre ATM'lerden 5 bin lira o..
Öküz öldü ortaklık bozuldu! Cemal Enginyurt, Akşener'i tehdit etti | Seni de ablanı da sokağa çıkmaz ederim
Siyaset

Öküz öldü ortaklık bozuldu! Cemal Enginyurt, Akşener'i tehdit etti | Seni de ablanı da sokağa çıkmaz ederim

Millet İttifakı tarihe karışırken, eski ortaklar arasındaki kavga da büyüyor. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, İYİ Pa..
İsrail ordusu harekete geçti! Gazze için alçak planları belli oldu
Gündem

İsrail ordusu harekete geçti! Gazze için alçak planları belli oldu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyini geri kalan kısımlarından ayırmak amacıyla Gazze'nin doğusundan batısına doğru uzanacak asfalt bi..
Bakan Yerlikaya İliç'ten kötü haberi duyurdu! 'Yeni risk var'
Gündem

Bakan Yerlikaya İliç'ten kötü haberi duyurdu! 'Yeni risk var'

Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Yeni toprak kayması riski var. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23