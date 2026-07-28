  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kaymakamın aklına gelen fikir, bir köyün her şeyini değiştirdi! Göç edenler bile koşa koşa geri dönüyor İnfaz dalgası sürüyor! Gözlerinin yaşına bakmadan bir bir idam ettiler Yunanistan'ın şimdi başardığını Türkiye tam 26 yıl önce yaptı: Atina havalara uçuruyor ama boşa Türkiye güne dev operasyonla uyandı! Eş zamanlı baskında 28’i birden gözaltına alındı Boykot edilen dev firmadan skandal karar! Kansere yol açtığı iddiaları sonrası resmen rüşvet önerdiler Yaptırım kararının hatalı olduğunu anlayıp geri adım attılar: Türkiye ile savaş helikopteri üretecekler Timothy Ash'ten beklenmedik Bayraktar TB2 SİHA tepkisi: Aptalca bir karar bu, tam anlamıyla cehalet
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Boykot edilen dev firmadan skandal karar! Kansere yol açtığı iddiaları sonrası resmen rüşvet önerdiler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Boykot edilen dev firmadan skandal karar! Kansere yol açtığı iddiaları sonrası resmen rüşvet önerdiler

İsrail'e verdiği destek iddiaları ve yöneticilerinin açıklamaları nedeniyle duyarlı gruplar ve vatandaşlar tarafından boykot edilen markalar arasında yer alan ABD merkezli sağlık ve kişisel bakım ürünleri üreticisi Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı ürünlerinin yumurtalık kanserine yol açtığı iddiasıyla açılan yaklaşık 76 bin davayı sonuçlandırmak amacıyla 5,5 milyar dolarlık uzlaşma önerdi. Şirket, ilk ödemenin 2027'de yapılmasını planlarken, talkın kansere yol açmadığını savunmayı sürdürüyor.

#1
Foto - Boykot edilen dev firmadan skandal karar! Kansere yol açtığı iddiaları sonrası resmen rüşvet önerdiler

Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin yumurtalık kanserine yol açtığı iddiasıyla açılan davaları sonuçlandırmak amacıyla 5,5 milyar dolarlık ödeme taahhüdü içeren bir uzlaşma önerisi sunduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, federal ve eyalet mahkemelerinde devam eden ve yaklaşık 76 bin yumurtalık kanseri kaynaklı talebi kapsayan talk davalarının kapsamlı şekilde çözümlenmesi için davacıları temsil eden hukuk bürolarıyla anlaşmaya varıldı.

#2
Foto - Boykot edilen dev firmadan skandal karar! Kansere yol açtığı iddiaları sonrası resmen rüşvet önerdiler

Önerilen uzlaşmanın yürürlüğe girmesi için, diğer koşulların yanı sıra kalan taleplerin en az yüzde 95'ini temsil eden davacıların sürece katılması gerekiyor. Uzlaşma, mahkemenin şirket lehine verdiği kararın ardından, davacı tarafın Johnson & Johnson'ın talk ürünlerinin herhangi bir davacıda yumurtalık kanserine yol açtığını kanıtlayamadığını kabul etmesi sonrasında gündeme geldi.

#3
Foto - Boykot edilen dev firmadan skandal karar! Kansere yol açtığı iddiaları sonrası resmen rüşvet önerdiler

Anlaşma kapsamında Johnson & Johnson toplam 5,5 milyar dolarlık ödeme taahhüdünde bulundu. İlk ödemenin 2027 yılında en fazla 3 milyar dolar olarak yapılması, 2028 yılından önce ise ek bir ödeme gerçekleştirilmemesi öngörülüyor. Şirket, bu adımla yaklaşık 15 yıldır devam eden davaları nihai olarak sonuçlandırmayı hedefliyor.

#4
Foto - Boykot edilen dev firmadan skandal karar! Kansere yol açtığı iddiaları sonrası resmen rüşvet önerdiler

Johnson & Johnson, küresel ürün portföyünü değerlendirmesi kapsamında 2023 yılında talk bazlı "Johnson's Baby" pudrasının dünya genelindeki satışını durdurmuştu. Şirket, bugüne kadar yapılan araştırmaların talkın güvenli olduğunu, asbest içermediğini ve kansere yol açmadığını göstermeye devam ettiğini savunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Destici: Sanatçı değil! Ne olduğu ortada’ demişti! 53 yaşındaki Gülben Ergen bikinilerini giyip ücretli abonelik başlattı
Gündem

Destici: Sanatçı değil! Ne olduğu ortada’ demişti! 53 yaşındaki Gülben Ergen bikinilerini giyip ücretli abonelik başlattı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin Adıyaman’da açtığı anaokulu töreninde halay çeken Gülben Ergen'in başörtülü bir kadın..
Antalya'da atölyede feci ölüm!
Yerel

Antalya'da atölyede feci ölüm!

Antalya’nın Kepez ilçesinde kamyonetten mermer indirildiği sırada devrilen mermerin çarpmasıyla düşen ve başını arkadaki mermer bloğa çarpan..
Araç sahipleri dikkat! MTV'de son gün yaklaşıyor
Gündem

Araç sahipleri dikkat! MTV'de son gün yaklaşıyor

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerinde geri sayım başladı. Araç sahiplerinin, gecikme faiziyle karşı karşıya ka..
2026 MEB-AGS ve ÖABT soru ve cevapları erişime açıldı
Eğitim

2026 MEB-AGS ve ÖABT soru ve cevapları erişime açıldı

ÖSYM; 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10’unu yayı..
CHP Düzce İl Başkanlığı'nda kapı krizi! Yeni başkan kilitleri kırarak içeri girdi!
Gündem

CHP Düzce İl Başkanlığı'nda kapı krizi! Yeni başkan kilitleri kırarak içeri girdi!

CHP Düzce İl Başkanlığı’na atanan Kenan Akın, kapıların açılmaması üzerine parti binasının kilitlerini kırarak içeri girdi. Göreve başlayan ..
Sıcak saatler! Suudi Arabistan vuruldu
Dünya

Sıcak saatler! Suudi Arabistan vuruldu

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'tan atılan ve Suudi Arabistan'daki bazı petrol tesislerini hedef alan İHA'la..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23