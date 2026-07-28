Boykot edilen dev firmadan skandal karar! Kansere yol açtığı iddiaları sonrası resmen rüşvet önerdiler
İsrail'e verdiği destek iddiaları ve yöneticilerinin açıklamaları nedeniyle duyarlı gruplar ve vatandaşlar tarafından boykot edilen markalar arasında yer alan ABD merkezli sağlık ve kişisel bakım ürünleri üreticisi Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı ürünlerinin yumurtalık kanserine yol açtığı iddiasıyla açılan yaklaşık 76 bin davayı sonuçlandırmak amacıyla 5,5 milyar dolarlık uzlaşma önerdi. Şirket, ilk ödemenin 2027'de yapılmasını planlarken, talkın kansere yol açmadığını savunmayı sürdürüyor.