Yunanistan'ın şimdi başardığını Türkiye tam 26 yıl önce yaptı: Atina havalara uçuruyor ama boşa

Buna karşılık TCG Oruçreis, milli ağ destekli komuta kontrol altyapısı sayesinde insansız deniz araçları ve Türkiye'nin geliştirdiği füze sistemleriyle yüksek seviyede entegrasyon sağlayabiliyor. Yerli hava savunma ve gemisavar füzeleri, lazer ikaz sistemleri ile milli elektronik harp çözümleriyle donatılan gemi; modernizasyon süreci henüz tamamlanmamış Yunanistan'ın MEKO sınıfı fırkateynlerine kıyasla teknolojik kabiliyet açısından önemli bir avantaj sunuyor. Bu bütünleşik yapı, TCG Oruçreis'e hem daha yüksek operasyonel esneklik hem de ağ merkezli harekât ortamında daha etkin görev icra kabiliyeti kazandırıyor.