Yunanistan'ın şimdi başardığını Türkiye tam 26 yıl önce yaptı: Atina havalara uçuruyor ama boşa

Türk Deniz Kuvvetleri, envanterindeki MEKO 200 TN sınıfı fırkateynleri günümüz harekât ihtiyaçlarına uygun hale getirmek amacıyla Barbaros Sınıfı Yarı Ömür Modernizasyon Projesini başlattı. Programın ilk platformu olan TCG Oruçreis, ASELSAN ve HAVELSAN tarafından geliştirilen ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, yeni nesil AESA radarları, milli elektronik harp sistemleri ve modern atış kontrol çözümleriyle kapsamlı bir modernizasyondan geçirildi. 2025 yılında test ve kabul süreçlerini başarıyla tamamlayan TCG Oruçreis, yüksek oranda yerli yazılım ve donanım altyapısıyla aktif göreve alınarak Mavi Vatan'daki operasyonlarda hizmet vermeye başladı. Gemiye kazandırılan bu ileri teknoloji kabiliyetleri ise ABD'nin 250. kuruluş yılı kapsamında gerçekleştirilen New York ziyaretinde uluslararası arenada da sergilenerek, Türk savunma sanayisinin deniz platformlarındaki geldiği noktayı gözler önüne serdi.