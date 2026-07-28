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Teknoloji-Bilişim
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Yunanistan'ın şimdi başardığını Türkiye tam 26 yıl önce yaptı: Atina havalara uçuruyor ama boşa

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yunanistan'ın şimdi başardığını Türkiye tam 26 yıl önce yaptı: Atina havalara uçuruyor ama boşa

Yunanistan'ın MEKO sınıfı savaş gemileri için henüz yeni imzaladığı modernizasyon sözleşmeleri akıllara Türkiye'nin seneler önce attığı adımı akıllara getirdi.

#1
Foto - Yunanistan'ın şimdi başardığını Türkiye tam 26 yıl önce yaptı: Atina havalara uçuruyor ama boşa

Shift Delete'de yer alan habere göre, Doğu Akdeniz ve Ege’de deniz harp yetkinlikleri yeni nesil savunma teknolojileriyle şekillenmeye devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri, MEKO sınıfı fırkateynlerinden TCG Oruçreis’in yarı ömür modernizasyonunu (YÖM/MLU) yerli ve milli sistemlerle 2025 yılında başarıyla tamamlayarak tam harekat harbi seviyesine ulaştırdı. Modernize edilen TCG Oruçreis, ABD’nin 250. kuruluş yılı törenleri kapsamında New York Limanı’nda Türkiye’yi temsil ederek caydırıcılığını kıtalararası ölçekte sergiliyor.

#2
Foto - Yunanistan'ın şimdi başardığını Türkiye tam 26 yıl önce yaptı: Atina havalara uçuruyor ama boşa

Atina yönetimi ise envanterindeki 4 adet MEKO 200HN Hydra sınıfı fırkateynin modernizasyonu için Fransız Thales ve yerel savunma şirketleriyle son sözleşmeleri henüz yeni imzalamış durumda.

#3
Foto - Yunanistan'ın şimdi başardığını Türkiye tam 26 yıl önce yaptı: Atina havalara uçuruyor ama boşa

Türkiye, TCG Oruçreis üzerindeki kapsamlı modernizasyonu 2025 yılında bitirip gemiyi göreve hazır hale getirirken, Yunanistan 260 milyon avroluk modernizasyon projesinin ilk teslimatını ancak 2028 sonrasında hedefliyor.

#4
Foto - Yunanistan'ın şimdi başardığını Türkiye tam 26 yıl önce yaptı: Atina havalara uçuruyor ama boşa

TCG Oruçreis; HAVELSAN, ASELSAN ve ROKETSAN üretimi yerli savaş yönetim sistemleri ve radarlarla donatılırken, Yunanistan yabancı menşeili Thales sistemlerine bağımlı kalmaya devam ediyor.

#5
Foto - Yunanistan'ın şimdi başardığını Türkiye tam 26 yıl önce yaptı: Atina havalara uçuruyor ama boşa

Türk Deniz Kuvvetleri, envanterindeki MEKO 200 TN sınıfı fırkateynleri günümüz harekât ihtiyaçlarına uygun hale getirmek amacıyla Barbaros Sınıfı Yarı Ömür Modernizasyon Projesini başlattı. Programın ilk platformu olan TCG Oruçreis, ASELSAN ve HAVELSAN tarafından geliştirilen ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, yeni nesil AESA radarları, milli elektronik harp sistemleri ve modern atış kontrol çözümleriyle kapsamlı bir modernizasyondan geçirildi. 2025 yılında test ve kabul süreçlerini başarıyla tamamlayan TCG Oruçreis, yüksek oranda yerli yazılım ve donanım altyapısıyla aktif göreve alınarak Mavi Vatan'daki operasyonlarda hizmet vermeye başladı. Gemiye kazandırılan bu ileri teknoloji kabiliyetleri ise ABD'nin 250. kuruluş yılı kapsamında gerçekleştirilen New York ziyaretinde uluslararası arenada da sergilenerek, Türk savunma sanayisinin deniz platformlarındaki geldiği noktayı gözler önüne serdi.

#6
Foto - Yunanistan'ın şimdi başardığını Türkiye tam 26 yıl önce yaptı: Atina havalara uçuruyor ama boşa

ABD Bağımsızlık Günü etkinlikleri kapsamında Atlantik Okyanusu'nu aşarak New York'taki Hudson Nehri'ne demirleyen TCG Oruçreis, Türk savunma sanayisinin ve deniz kuvvetlerinin ulaştığı modern teknoloji seviyesini uluslararası platformda sergiledi. Gemi bünyesinde yer alan gelişmiş radar sistemleri ile ağ merkezli komuta-kontrol altyapısı, NATO standartlarıyla tam uyum içinde görev yapabilecek şekilde tasarlanırken, müttefik donanmalarla müşterek operasyonlarda yüksek seviyede birlikte çalışabilirlik kabiliyeti sunuyor. Bu özellikleriyle TCG Oruçreis, Türkiye'nin deniz harekâtındaki teknolojik yetkinliğini ve uluslararası görevlerdeki etkinliğini öne çıkarıyor.

#7
Foto - Yunanistan'ın şimdi başardığını Türkiye tam 26 yıl önce yaptı: Atina havalara uçuruyor ama boşa

Atina hükümeti, Türk Deniz Kuvvetlerinin tamamladığı modernizasyon hamlesine karşılık vermekte zorlanıyor. Yunanistan Savunma Yatırımları ve Silahlanma Genel Müdürlüğü (GDDIA), 1990’lı yıllardan kalan 4 adet MEKO 200HN Hydra sınıfı fırkateynin modernizasyonu için Thales Nederland ve yerel entegratör SSMART şirketiyle yaklaşık 260 milyon avroluk nihai anlaşmayı yakın zamanda imzaladı.

#8
Foto - Yunanistan'ın şimdi başardığını Türkiye tam 26 yıl önce yaptı: Atina havalara uçuruyor ama boşa

Ancak Yunan deniz kuvvetlerinin planlamasına göreSkarmanga tersanelerinde yürütülecek fiziki modernizasyon çalışmaları oldukça uzun bir takvime yayılıyor. İlk modernize edilmiş Yunan fırkateyninin teslimatı en erken 2028 yılında hedeflenirken, tüm projenin tamamlanması 2030 yılını buluyor.

#9
Foto - Yunanistan'ın şimdi başardığını Türkiye tam 26 yıl önce yaptı: Atina havalara uçuruyor ama boşa

Yunanistan’ın modernize edeceği Hydra sınıfı gemilerde Thales üretimi Tacticos Savaş Yönetim Sistemi, NS100 AESA radar ve STIR fire-control sistemleri yer alıyor. Ancak sistemlerin entegrasyonu tamamen dış kaynaklı çözüm ortaklarına dayanıyor.

#10
Foto - Yunanistan'ın şimdi başardığını Türkiye tam 26 yıl önce yaptı: Atina havalara uçuruyor ama boşa

Buna karşılık TCG Oruçreis, milli ağ destekli komuta kontrol altyapısı sayesinde insansız deniz araçları ve Türkiye'nin geliştirdiği füze sistemleriyle yüksek seviyede entegrasyon sağlayabiliyor. Yerli hava savunma ve gemisavar füzeleri, lazer ikaz sistemleri ile milli elektronik harp çözümleriyle donatılan gemi; modernizasyon süreci henüz tamamlanmamış Yunanistan'ın MEKO sınıfı fırkateynlerine kıyasla teknolojik kabiliyet açısından önemli bir avantaj sunuyor. Bu bütünleşik yapı, TCG Oruçreis'e hem daha yüksek operasyonel esneklik hem de ağ merkezli harekât ortamında daha etkin görev icra kabiliyeti kazandırıyor.

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