Apple'a Hindistan'dan USB-C darbesi

Business Standard'a açıklamalarda bulunan Hindistan tüketici işleri bakanlığı sekreteri Rohit Kumar Singh, "BIS, USB-C tipi şarj cihazları için standartları bildirdi ve hükümet, cep telefonları ve giyilebilir elektronik cihazlar için iki yaygın şarj bağlantı noktası türü belirleyecek" ifadelerini kullandı. Hindistan Tüketici İşleri bakanlığı ise, yeni yasanın arkasındaki amacın hane başına düşen şarj cihazı sayısını azaltmak ve böylece üretilen e-atık miktarını en aza indirmek olduğunu söyledi. KAYNAK: DONANIM HABER