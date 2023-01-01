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Teknoloji-Bilişim
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Apple'a Hindistan'dan USB-C darbesi

2023-01-01 01:49:02
Apple'a Hindistan'dan USB-C darbesi

Lightning bağlantı noktası ısrarını sürdüren Apple'a AB'nin ardından Hindistan da darbe indirdi.

#1
Foto - Apple'a Hindistan'dan USB-C darbesi

Avrupa Birliği'nin ardından Hindistan da elektronik cihazlar için USB-C şartını onayladı. Yeni düzenleme, ülkede satılan cihazlar için tek bir bağlantı noktasını zorunlu kılacak.

#2
Foto - Apple'a Hindistan'dan USB-C darbesi

Geçtiğimiz ekim ayında Avrupa Komisyonu, tüm elektronik cihazlar için USB-C şartını onayladı.

#3
Foto - Apple'a Hindistan'dan USB-C darbesi

Şimdi de AB'nin ardından Hindistan da benzer bir karara imza atıyor.

#4
Foto - Apple'a Hindistan'dan USB-C darbesi

Hindistan hükümeti, mobil cihazlar için tek bir bağlantı noktasını zorunlu kılacak düzenlemeyi kabul etti.

#5
Foto - Apple'a Hindistan'dan USB-C darbesi

Günümüzde Hindistan, ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarına ev sahipliği yapıyor.

#6
Foto - Apple'a Hindistan'dan USB-C darbesi

Ülkenin yüzde 95'inden fazlasının Android cihaz sahibi olduğu belirtilirken, bu cihazların çoğu halihazırda USB-C kullanıyor.

#7
Foto - Apple'a Hindistan'dan USB-C darbesi

Bu sebeple yeni düzenlemenin büyük bir etki oluşturmayacağını söyleyebiliriz. Ancak cihazlarında Lightning bağlantı noktasını kullanan Apple için işler değişecek.

#8
Foto - Apple'a Hindistan'dan USB-C darbesi

Yeni düzenleme kapsamında ülkedeki tüm akıllı telefon üreticileri ve teknoloji şirketleri, Mart 2025’e kadar elektronik ürünler için standart şarj bağlantı noktası olarak USB Type-C’ye geçmek zorunda kalacak. Bununla birlikte, USB-C için pratik kullanıma sahip olmayan bazı cihazlar, düzenlemenin dışında tutulacak.

#9
Foto - Apple'a Hindistan'dan USB-C darbesi

Business Standard'a açıklamalarda bulunan Hindistan tüketici işleri bakanlığı sekreteri Rohit Kumar Singh, "BIS, USB-C tipi şarj cihazları için standartları bildirdi ve hükümet, cep telefonları ve giyilebilir elektronik cihazlar için iki yaygın şarj bağlantı noktası türü belirleyecek" ifadelerini kullandı. Hindistan Tüketici İşleri bakanlığı ise, yeni yasanın arkasındaki amacın hane başına düşen şarj cihazı sayısını azaltmak ve böylece üretilen e-atık miktarını en aza indirmek olduğunu söyledi. KAYNAK: DONANIM HABER

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