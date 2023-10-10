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Apple ve Google arasında yapay zeka yarışı

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Teknoloji-Bilişim
11
Apple ve Google arasında yapay zeka yarışı

2023-10-10 23:21:17
Apple ve Google arasında yapay zeka yarışı

Apple'daki Siri'nin rakibi Google Asistan uygulaması Google'ın yapay zeka aracı Bard ile güçleniyor.

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Foto - Apple ve Google arasında yapay zeka yarışı

Android telefonlar için Google Asistan’dan önce markalar tarafından da birkaç asistan uygulaması üretilmişti. Ancak hiçbiri Google Asistan kadar büyük bir etki yaratmadı.

#2
Foto - Apple ve Google arasında yapay zeka yarışı

Apple, Siri ile mobil asistan tahtını elinde tutarken bu tahtı ilk sallandıran isim Google Asistan oldu. Şimdi de bu dişli rakip, kendisini yapay zeka Bard ile harmanlayarak daha dişli olmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Apple ve Google arasında yapay zeka yarışı

Mobil asistanda yeni boyut: Google Asistan + Bard 4 Ekim’deki Pixel etkinliğinde Google, Google Asistan ile üretken yapay zeka sohbet robotunu bir araya getirerek “Bard ile Asistan”ı oluşturacağını duyurdu. Şimdi Asistan’ın bu yeni yapay zeka destekli sürümünün nasıl göründüğü ortaya çıktı.

#4
Foto - Apple ve Google arasında yapay zeka yarışı

Google uygulamasının beta sürümünde bazı kodların gizlendiği keşfedildi. Öyle ki beta sürümü, Bard’ın Asistan ile entegrasyonuyla ilgili birkaç satır kod içeriyor.

#5
Foto - Apple ve Google arasında yapay zeka yarışı

Bard ile Asistan’ın şu anda Google’ın en yeni telefonu için ayrılmış olan AI özelliklerine sahip olduğundan Asistan’ın yeni sürümünün ilk olarak Pixel 8’e geleceği tahmin ediliyor.

#6
Foto - Apple ve Google arasında yapay zeka yarışı

Ayrıca Bard’ın web sürümünde bulunan tüm özelliklerin Google uygulamasında da mevcut olacağı öne sürülüyor.

#7
Foto - Apple ve Google arasında yapay zeka yarışı

Ayrıca Google, Asistan’ın logosunu da Bard için kullandığı yıldızlarla eşleşecek şekilde güncelleyecek gibi görünüyor. Öyle ki sızıntılarda güncelleme istemi bile yakalandı.

#8
Foto - Apple ve Google arasında yapay zeka yarışı

Güncellenmemiş olan uygulamayı açtığınızda karşınıza “Bard tarafından desteklenen yeni Asistan’a yükseltin” baloncuğu ve “Şimdi deneyin” yazılı bir buton çıkıyor.

#9
Foto - Apple ve Google arasında yapay zeka yarışı

Şirket, Asistan ile Bard’ın seyahat planlama, e-posta arşivine erişme ve alışveriş listesi oluşturma gibi görevlerde birlikte uyumlu bir şekilde çalışacağını ifade ediyor. Metin, ses veya görseller ile daha interaktif bir iletişim kurulması hedeflenen yazılımda Gmail ve Dökümanlar gibi bazı uygulamalara erişim sağlanabilecek.

#10
Foto - Apple ve Google arasında yapay zeka yarışı

Google, uygulamanın bu yeni sürümünün hem Android hem de iOS‘ta kullanılabileceğini söylüyor. Entegre edildikten sonra onunla etkileşim kurmak için ses, metin ve görüntüleri kullanabileceksiniz. Yeni özellik, önümüzdeki birkaç ay içinde halka sunulmadan önce ilk test kullanıcılarına sunulacak. Halka tamamen ne zaman sunulacağı ise şu an halen belirsizliğini koruyor.

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