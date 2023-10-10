Apple ve Google arasında yapay zeka yarışı

Şirket, Asistan ile Bard’ın seyahat planlama, e-posta arşivine erişme ve alışveriş listesi oluşturma gibi görevlerde birlikte uyumlu bir şekilde çalışacağını ifade ediyor. Metin, ses veya görseller ile daha interaktif bir iletişim kurulması hedeflenen yazılımda Gmail ve Dökümanlar gibi bazı uygulamalara erişim sağlanabilecek.