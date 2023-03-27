Apple Car'da yeni gelişme

-LiDar için tanıdık bir tedarikçi!- Bilindiği üzere Apple Car otonom sürüş sistemine sahip bir otomobil olacak. Otonom sürüşse ileri seviye radar ve sensörler aracılığıyla kullanılabilen bir sistem. Apple bu sensör ve radar sistemleri için de gerekli çalışmaları yapıyor. Son çıkan haberlere göre halihazırda Apple için üretim yapan bir tedarikçi bu sistemleri üretecek.