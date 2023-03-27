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Teknoloji-Bilişim
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Apple Car'da yeni gelişme

2023-03-27 20:32:39
Apple Car'da yeni gelişme

Teknolou firması Apple'ın Apple Car adlı otomobili için yeni patentler alındı. İşte ayrıntılar...

#1
Foto - Apple Car'da yeni gelişme

Apple’ın öncelikle Tesla ardından tüm elektrikli otomobil üreticilerine rakip olarak çıkardığı arabası hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Marka Apple Car için yeni patentler aldı. Ayrıca aracın sistemlerinden bazılarının üreticileri belli oldu. 2026 yılında çıkacağı belirtilen model Apple ekosistemini sokaklara da taşıyacak. İşte Apple Car ile ilgili detaylar…

#2
Foto - Apple Car'da yeni gelişme

Apple, otomobil projesiyle alakalı Project Titan adlı bir dosya yürütmekte. Şu ana kadar bu dosya içinde toplamda 149 adet patent yer aldı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne yapılan son başvuruysa viraj aydınlatmaları ile alakalı. Otomobili daha da güvenli hale getirecek olan bu donanımla beraber Apple Car’ın 150. patenti de alınmış oldu.

#3
Foto - Apple Car'da yeni gelişme

Otonom sürüşle entegre olacak bu yeni aydınlatma sistemi Apple mühendisleri tarafından tasarlandı. Temel bazda akıllı far sistemi olarak geçen yeni aydınlatma grubu aracın her yerinde aktif aydınlatma sağlayacak şekilde tasarlandı.

#4
Foto - Apple Car'da yeni gelişme

Apple Car, bu yeni sistemle birlikte dynamic adı verilen “ortama göre açı, ışık şiddeti” değişen aydınlatmalara da sahip oldu.

#5
Foto - Apple Car'da yeni gelişme

Sistem temel olarak 3 kademeden oluşuyor. Günümüz otomobillerinde olduğu gibi kısa ve uzun far kademesine sahip.

#6
Foto - Apple Car'da yeni gelişme

Ayrıca bunlara ek olarak viraj aydınlatması denilen 3. kademeye sahip. Bu 3 aydınlatma grubunu 2 muhafazalı bir sistem tutuyor. Ve Apple bu 2 muhafazayı birleştirerek Apple Car modeline ait far grubunu elde ediyor.

#7
Foto - Apple Car'da yeni gelişme

-LiDar için tanıdık bir tedarikçi!- Bilindiği üzere Apple Car otonom sürüş sistemine sahip bir otomobil olacak. Otonom sürüşse ileri seviye radar ve sensörler aracılığıyla kullanılabilen bir sistem. Apple bu sensör ve radar sistemleri için de gerekli çalışmaları yapıyor. Son çıkan haberlere göre halihazırda Apple için üretim yapan bir tedarikçi bu sistemleri üretecek.

#8
Foto - Apple Car'da yeni gelişme

LiDar yani “Light Detection and Ranging veya Laser Imaging Detection and Ranging” adı verilen lazer radar sistemi araçlarda kullanılacak. LiDar sensörleri aracın çeşitli yerlerinden kızılötesi ışınlar yollar ve bu ışınların çarpıp geri döndükleri yerlere göre anlık haritalar oluşturur. Bu haritalar sayesinde otonom sürüşte olan Apple Car herhangi bir engele çarpmadan yoluna devam eder.

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