  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
12
Apple 2023'ün ilk zammını yaptı

2023-01-02 19:28:12
Apple 2023'ün ilk zammını yaptı

Akıllı telefon üreticisi Apple 2023 yılına girer girmez batarya değişim fiyatlarına yüzde 53’e varan zam yaptı.

#1
Foto - Apple 2023'ün ilk zammını yaptı

Apple, 2023 yılına iPhone batarya değişim ücreti başta olmak üzere yeni zamlar yaparak girmeyi tercih etti.

#2
Foto - Apple 2023'ün ilk zammını yaptı

Yeni yıla girmemizin üstünden yalnızca birkaç gün geçmiş olmasına rağmen neredeyse tüm sektörlerde fiyat artışları başladı.

#3
Foto - Apple 2023'ün ilk zammını yaptı

Apple da zamlanan servis fiyatlarını paylaştı.

#4
Foto - Apple 2023'ün ilk zammını yaptı

Şu an için göze çarpan ilk detay pil ücretlerine gelecek olan yüzde 53’e varan zam oldu.

#5
Foto - Apple 2023'ün ilk zammını yaptı

İşte iPhone batarya değişim ücreti…

#6
Foto - Apple 2023'ün ilk zammını yaptı

Öncelikle iPhone batarya değişim ücreti için yapılan yüzde 53’e varan zammın şu an geçerli olmadığını belirtelim.

#7
Foto - Apple 2023'ün ilk zammını yaptı

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Mart 2023 tarihinden itibaren listeler güncellenecek.

#8
Foto - Apple 2023'ün ilk zammını yaptı

Buna göre, iPhone 14 öncesi servis desteği verilen tüm akıllı telefonların batarya değişim ücretlerine 540 TL’lik sabit bir fiyat artışı yapılacak.

#9
Foto - Apple 2023'ün ilk zammını yaptı

Örneğin iPhone SE modelinin pil değişi için 1.019 TL isteniyor. Bu meblağ 1.559 TL olacak.

#10
Foto - Apple 2023'ün ilk zammını yaptı

Mevcutta 1.399 TL pil değişim ücreti olan iPhone 11 modeli için de mart ayından itibaren 1.939 TL istenecek.

#11
Foto - Apple 2023'ün ilk zammını yaptı

2 Ocak 2023 itibariyle Apple tarafından paylaşılan detaylı fiyatları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! 2023'te sakın bunu almayın! Ben çıkardım
Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! 2023'te sakın bunu almayın! Ben çıkardım

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni yıl yatırım sepetinde dolara yer vermeyeceğini belirterek altın, euro, gümüş beklentisini ..
Dolar 18,70 değil! Necmettin Batırel gerçek dolar kurunu açıkladı... Yine gündem olacak çıkış
Ekonomi

Dolar 18,70 değil! Necmettin Batırel gerçek dolar kurunu açıkladı... Yine gündem olacak çıkış

Dolar için ses getiren tahminler yapan ekonomist Necmettin Batırel, altın ve dövize yatırım yapanların 2022'de kaybettiğini söyledi...
Müjdat Gezen'den yeni edepsizlik! Haddini bil, haddini
Medya

Müjdat Gezen'den yeni edepsizlik! Haddini bil, haddini

Ekranlarda kimsenin iplemediği Müjdat Gezen, Cumhuriyet gazetesinde yazdığı saçma sapan yazılarla dikkat çekmeye çalışıyor... ..
Ertuğrul Özkök’ten bomba “Erdoğan” itirafı! Yer yerinden oynayacak
Gündem

Ertuğrul Özkök’ten bomba “Erdoğan” itirafı! Yer yerinden oynayacak

İflah olmaz Tayyip Erdoğan karşıtı Ertuğrul Özkök’ten bomba bir itiraf geldi.

Hiç kimse Türk askeri ve Türk polisine iftira atamaz
Gündem

Hiç kimse Türk askeri ve Türk polisine iftira atamaz

HDP'li Ebru Günay polise ve askere tecavüz iftirası attı HDP'li vekil Ebru Günay terör örgütü PKK'nın medya kanalında Türk askeri ve polisi..
Selçuk Bayraktar duyurdu: Baykar'dan müthiş hamle!
Aktüel

Selçuk Bayraktar duyurdu: Baykar'dan müthiş hamle!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Öz sermayemizle geliştirdiğimiz, milli ve özgün İHA'larımız sayesinde dünyanın en iyileri a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23