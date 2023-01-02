2023-01-02 19:28:12 Apple 2023'ün ilk zammını yaptı
Akıllı telefon üreticisi Apple 2023 yılına girer girmez batarya değişim fiyatlarına yüzde 53’e varan zam yaptı.
Akıllı telefon üreticisi Apple 2023 yılına girer girmez batarya değişim fiyatlarına yüzde 53’e varan zam yaptı.
Apple, 2023 yılına iPhone batarya değişim ücreti başta olmak üzere yeni zamlar yaparak girmeyi tercih etti.
Yeni yıla girmemizin üstünden yalnızca birkaç gün geçmiş olmasına rağmen neredeyse tüm sektörlerde fiyat artışları başladı.
Apple da zamlanan servis fiyatlarını paylaştı.
Şu an için göze çarpan ilk detay pil ücretlerine gelecek olan yüzde 53’e varan zam oldu.
İşte iPhone batarya değişim ücreti…
Öncelikle iPhone batarya değişim ücreti için yapılan yüzde 53’e varan zammın şu an geçerli olmadığını belirtelim.
Apple tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Mart 2023 tarihinden itibaren listeler güncellenecek.
Buna göre, iPhone 14 öncesi servis desteği verilen tüm akıllı telefonların batarya değişim ücretlerine 540 TL’lik sabit bir fiyat artışı yapılacak.
Örneğin iPhone SE modelinin pil değişi için 1.019 TL isteniyor. Bu meblağ 1.559 TL olacak.
Mevcutta 1.399 TL pil değişim ücreti olan iPhone 11 modeli için de mart ayından itibaren 1.939 TL istenecek.
2 Ocak 2023 itibariyle Apple tarafından paylaşılan detaylı fiyatları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
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