'Aparttan çıkmayan kiracısının kapısına kimyasal sıvı döktü' iddiası! 5 kişi hastanelik oldu

Olay, Marmaris ilçesi Çıldır Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir adresteki işletmeden gelen kimyasal gaz zehirlenmesi ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede işletme sahibi H.G.U. isimli şahsın, aparttan yoğun bir koku geldiğini ve 203 numaralı odada kalan kiracılarının kendisini suçladığını, apartın temizlik görevlisinin yeni temizlik yaptığını, temizlik maddelerini yanlış karıştırdığını düşündüğü bilgisini verdiği öğrenildi. Apartta kalan kiracılar ise apart işletmecisinin kapıyı açıp içeri bir gaz sıkıp kapıyı kapatıp kaçtığını, bu gaz neticesinde nefes alamadıklarını, işletme sahibinin kendilerini çıkartmaya çalıştığını bu konuyla alakalı daha önce şikayetçi olduklarını ve adli süreçlerinin devam ettiğini, bir kaç gün önce işletme sahibinin 'Ben sizi kendi yöntemlerimle çıkarırım' tarzı söylemleri olduğunu’’ iddia etti.