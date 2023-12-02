  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Dolar o rakamı görecek' diyen Necmettin Batırel resmen çıldırdı: Avazım çıktığı kadar bağırıyorum

Göze ve cilde sürülüyor! Minik bir parçası bile müthiş yararlı! Deneyen, gözlerine inanamıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Süleyman Soylu sorusuna bomba yanıt! Ha bu da size kapak olsun

Kaya, yanında hafif kalır! Yoğurt öyle değil böyle mayalanır! Bir kaşık bundan eklerseniz asla sulanmıyor! İşte harika yöntem

Petrolün patronundan flaş karar! Onlar da oyuna dahil oluyor! Bu gelişme, akaryakıt fiyatlarını alt üst edecek

ATM’den para çekenlere flaş duyuru! Bu değişiklik, bankamatikleri kullanan herkesi ilgilendiriyor

Saadet Partisi'nden flaş “yerel seçim” kararı! “AK Parti” detayı dikkat çekti

Akaryakıt fiyatlarını tepetaklak edecek gelişme! Maalesef kötü haberi verdiler, millet toplu taşımaya hücum edeceek

Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi görüyordu! Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti

Çok konuşulacak emekli maaşı kararı! Milyonlarca kişiye böyle duyuruldu
Gündem
5
Apartmanda oturan milyonlarca vatandaş için flaş karar! O zorunluluk kaldırıldı

2023-12-02 14:13:40
Apartmanda oturan milyonlarca vatandaş için flaş karar! O zorunluluk kaldırıldı

Yargıtay, apartmanda oturan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir karar aldığını duyurdu. Çatı katında ikamet eden bir bina yöneticisinin çatıyı yenilemek için başlattığı hukuki süreçle ilgili emsal karar alındı. Yargıtay, çatı katında ikamet eden bina yöneticisinin çatının yenilenmesi için anlaştığı şirketle işlemi tamamlaması üzerinden bir karar aldı. Kat malikleri çatı için ödeme yapmayınca yönetici icra takibi başlattı. Bina sakinleri mahkemeye başvurdu, ancak mahkeme davanın reddi kararını aldı.

#1
Foto - Apartmanda oturan milyonlarca vatandaş için flaş karar! O zorunluluk kaldırıldı

Yargıtay, mahkeme kararını onaylayarak çatı yapım bedeli ödemeyenlere karşı icra takibinin devam edebileceğine hükmetti. Davalı bina sakinleri, icra kararına itirazlarını bildirdi. İkinci kez mahkemenin yolunu tutan bina yöneticisi, icra takibine yapılan itirazın kaldırılması talebinde bulundu. Davacı yönetici, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20/1c maddesi gereğince çatı yapım bedelini ödemeleri gerektiği belirtilerek borçluların itirazlarının iptali ile takibin devamını istedi.

#2
Foto - Apartmanda oturan milyonlarca vatandaş için flaş karar! O zorunluluk kaldırıldı

Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Kararı davacı temyiz etti. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını onadı. Açıklanan kararda, "Dava konusu taşınmazın mimari projesine göre ana taşınmazda çatının olmadığı belirlenmiştir. Somut olayda ise davacının kendi dairesini kapatacak şekilde yaptırdığı tespit edilmiştir. Çatı yapımı proje değişikliği gerektirmekte olup kat maliklerinin oy birliği ile alacağı kararla yapılabilir. Bu hususta kat maliklerinin oy birliğiyle almış olduğu bir karar bulunmamaktadır.

#3
Foto - Apartmanda oturan milyonlarca vatandaş için flaş karar! O zorunluluk kaldırıldı

Ana taşınmaza ait proje tüm kat maliklerinin muvafakatı ile değiştirilip belediyece onaylanmadıkça, projedeki biçimin korunması ve onarımın projesine ve tekniğine uygun olarak yapılması gerekir.

#4
Foto - Apartmanda oturan milyonlarca vatandaş için flaş karar! O zorunluluk kaldırıldı

Yasaya aykırı şekilde ve projesinde yer almayan biçimde yapılan çatının yapım giderinden bu duruma onay vermeyen davalı taraf sorumlu tutulamaz. Tüm bu nedenlerle mahkemece yazılı şekilde karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığından dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi.

Dev yılanın, boynuna sarıldığı adam öldü! Dehşet anlar şoke etti
Sosyal Medya

Dev yılanın, boynuna sarıldığı adam öldü! Dehşet anlar şoke etti

Yurt dışında çekilen görüntülerde bir dev yılan adamın boynuna sarılarak sıkıştırdı. Çıkarmaya çalışan adamın gücü yetmezken, yılan adamın b..
Zelenskiy: Savaşta yeni bir aşamaya geçilecek
Dünya

Zelenskiy: Savaşta yeni bir aşamaya geçilecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kış döneminde Ukrayna- Rusya savaşının yeni bir aşamaya gireceğini söyledi.
Ateistler buna ne diyecek! At zikir çekti
Sosyal Medya

Ateistler buna ne diyecek! At zikir çekti

Sosyal medyada ortaya çıkan bir videoda cemaat mensubu bir kişi zikir çekerken at da zikire eşlik etti.
Tüyleri diken diken eden görüntüler! Zombi geyiği fotokapan görüntüledi
Sosyal Medya

Tüyleri diken diken eden görüntüler! Zombi geyiği fotokapan görüntüledi

Daha çok hayvanları görüntülemek ve bilimsel araştırmalar yapmak için kullanılan fotokapana takılan zombi geyik tüyleri diken diken etti...
Seçil Erzan, Dilan Polat yargılansın da, ya politikacılar?
Gündem

Seçil Erzan, Dilan Polat yargılansın da, ya politikacılar?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Seçil Erzan, Dilan Polat yargılansın da, ya politikacılar?" başl..
2 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

2 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (2 Aralık 2023) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23