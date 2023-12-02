Apartmanda oturan milyonlarca vatandaş için flaş karar! O zorunluluk kaldırıldı

Yargıtay, apartmanda oturan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir karar aldığını duyurdu. Çatı katında ikamet eden bir bina yöneticisinin çatıyı yenilemek için başlattığı hukuki süreçle ilgili emsal karar alındı. Yargıtay, çatı katında ikamet eden bina yöneticisinin çatının yenilenmesi için anlaştığı şirketle işlemi tamamlaması üzerinden bir karar aldı. Kat malikleri çatı için ödeme yapmayınca yönetici icra takibi başlattı. Bina sakinleri mahkemeye başvurdu, ancak mahkeme davanın reddi kararını aldı.