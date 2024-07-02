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Kültür Sanat
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Antika pazarına hem antika tutkunları, hem de gençler ilgi gösteriyor

2024-07-02 09:36:45
Antika pazarına hem antika tutkunları, hem de gençler ilgi gösteriyor

Mersin'de her cumartesi kurulan 'antika pazarı', antika tutkunlarını tarihe yolculuğa çıkarırken, gençlere de geçmiş hakkında ışık tutuyor. Gaz lambalarından plaklara, fotoğraf makinelerinden radyo teyplere kadar birçok eşyanın yer aldığı pazarı gezen gençler, bazı ürünler hakkında satıcılardan bilgi alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi'ndeki Topraktan Tezgaha Pazar Yeri'nde kurulan 'antika pazarı' cumartesi günleri ziyaretçilerini ağırlıyor.

#1
Foto - Antika pazarına hem antika tutkunları, hem de gençler ilgi gösteriyor

Antika pazarında gaz lambasından taş plaklara, gramofondan radyolara, bakır eşyalardan tespihlere, dikiş makinelerinden daktilolara, biblolardan antika saatlere, fotoğraf makinelerinden video kameralara kadar çok sayıda antika parça vatandaşların beğenisine sunuluyor. Mersin merkez ve ilçelerden gelen antikacılar ürünlerini pazarda satışa sunarken, antika eşyaları görmek ve satın almak için gelen vatandaşlar da geçmişe götüren şarkılar eşliğinde pazarı geziyor. Pazara gelen gençler ise geçmişte kullanılan bazı ürünler hakkında satıcılardan bilgi alıyor. Telesekreter, filmli fotoğraf makinesi, kasetli kamera veya radyo teyp gibi cihazların çalışma prensibi hakkında satıcılardan bilgi alan gençler, böylelikle eski teknolojiyi tanıma fırsatı buluyor.

#2
Foto - Antika pazarına hem antika tutkunları, hem de gençler ilgi gösteriyor

"Bir nevi de kültür hizmeti, bilgi hizmeti veriyoruz" Pazarda antika eşya satan Hasan Demirelli, yaklaşık 25 yıldır antika ürünler, fotoğraf makineleri ve video kameralarla uğraştığını söyledi. Asıl işinin inşaatçılık olduğunu belirten Demirelli, hobi olarak uğraştığı antika eşyaların hem ticaretini yaptığını hem de pazara gelen gençlere yakın zamanda kullanılan ancak antika sayılabilecek ürünler ve çalışma prensipleri hakkında bilgi verdiğini söyledi. Çoğu gencin, eski tarihi eşyaları, eski teknolojiyi, analog fotoğraf makineleri ve video kameraları gibi dijital olmayan çoğu eski ürünü pek bilmediğini dile getiren Demirelli, "Eski ürün derken bundan 30-40 yıl önce kullandığımız eşyalar, gerek etnografik olsun, gerek teknolojik olsun; bunlar hakkında gençlere bilgi veriyoruz.

#3
Foto - Antika pazarına hem antika tutkunları, hem de gençler ilgi gösteriyor

Aynı zamanda ticaretini de yapıyoruz. Mesela radyo alıcısı. Bugün teknolojisi bitmiş olsa bile haberleşme kanalı olarak kullanılıyor. Orta dalgası var, FM dalgası var. Bunun gibi bilgileri gençlere aktarıyoruz" dedi. Tezgahta yer alan, telesekreter, çevirmeli ve tuşlu telefonlar, analog fotoğraf makineleri gibi günümüzde pek kullanılmayan ürünler hakkında bilgiler veren Demirelli, "Biz burada satış yaparken ayın zamanda öğrencilere bilgi de veriyoruz. Fotoğraf makineleri hakkında, video kameralar hakkında eski ışıldak veya telesekreter gibi hiç bilmedikleri ve ya görmedikleri şeyler hakkında. Çünkü buraya gelen öğrenciler yaklaşık 18-20 yaşlarında oldukları ve 30-40 yıllık eşyaları günlük hayatta görmedikleri için çalışma prensipleri hakkında açıklama yapıyoruz.

#4
Foto - Antika pazarına hem antika tutkunları, hem de gençler ilgi gösteriyor

Eski teknolojiyi öğrencilere anlatmaya çalışıyoruz. Antika eşya satışının yanı sıra bir nevi de kültür hizmeti, bilgi hizmeti veriyoruz" diye konuştu. Demirelli, koleksiyoner ve antika tutkunlarının yanı sıra eski teknolojileri merak eden gençleri antika pazarına beklediklerini kaydetti.

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