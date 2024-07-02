2024-07-02 09:36:45 Antika pazarına hem antika tutkunları, hem de gençler ilgi gösteriyor
Mersin'de her cumartesi kurulan 'antika pazarı', antika tutkunlarını tarihe yolculuğa çıkarırken, gençlere de geçmiş hakkında ışık tutuyor. Gaz lambalarından plaklara, fotoğraf makinelerinden radyo teyplere kadar birçok eşyanın yer aldığı pazarı gezen gençler, bazı ürünler hakkında satıcılardan bilgi alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi'ndeki Topraktan Tezgaha Pazar Yeri'nde kurulan 'antika pazarı' cumartesi günleri ziyaretçilerini ağırlıyor.