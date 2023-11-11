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Kültür Sanat
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Antik kentte büyük keşif

2023-11-11 23:58:19
Antik kentte büyük keşif

Mersin’de bulunan Anemurium Antik Kenti'nde kadın heykeli bulundu.

#1
Foto - Antik kentte büyük keşif

Mersin'de, Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen kadın heykeline ulaşıldı.

#2
Foto - Antik kentte büyük keşif

Anamur ilçesindeki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tekocak başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen arkeolojik kazılar devam etti.

#3
Foto - Antik kentte büyük keşif

Koruma ve restorasyon işlemlerinin de yapıldığı antik kentte, "liman hamamı" olarak adlandırılan bölgedeki kazıda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen kadın heykeli bulundu.

#4
Foto - Antik kentte büyük keşif

Eser, ilk incelemenin ardından korumaya alındı. Çalışmaları inceleyen Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Tekocak'tan bilgi aldı.

#5
Foto - Antik kentte büyük keşif

Kazı başkanı Tekocak, Anemurium Antik Kenti'ndeki arkeolojik çalışmaların yıl boyunca sürdüğünü söyledi.

#6
Foto - Antik kentte büyük keşif

Ortaya çıkarılan heykelin, yaklaşık 1,2 metre uzunluğunda olduğunu belirten Tekocak, "Giyimli kadın heykelinin başı, kolu ve ayakları eksik olduğu için kime ait olduğunu bilmiyoruz. Belki de o dönemde antik kentte yaşayan bir idareci, soylu veya zenginin eşine ya da tanrıçaya ait olabilir." diye konuştu. Tekocak, bölgenin daha fazla ziyaretçi çekmesi için yoğun şekilde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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