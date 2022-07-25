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Ekonomi
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Antep fıstığı için koruma tedbirleri arttırıldı

2022-07-25 15:01:31
Antep fıstığı için koruma tedbirleri arttırıldı

Gaziantep'te hasat dönemi yaklaşan Antep fıstığı için koruma tedbirleri arttırıldı.

#1
Foto - Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekonomik değeri yüksek Antep fıstığının ilk hasat döneminin yaklaşmasıyla tedbirler sıkılaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekonomik değeri yüksek Antep fıstığının ilk hasat döneminin yaklaşmasıyla tedbirler sıkılaştırıldı.

#2
Foto - İl Jandarma Komutanlığınca, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla sahada görev yapan unsurlar, komando timleri ve güvenlik korucularıyla desteklendi.

İl Jandarma Komutanlığınca, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla sahada görev yapan unsurlar, komando timleri ve güvenlik korucularıyla desteklendi.

#3
Foto - Fıstığın yoğun olarak yetiştirildiği bölgelerde 17 sabit yol kontrol noktası oluşturuldu ve fıstık hırsızlığına karışan şüpheliler takip altına alındı.

Fıstığın yoğun olarak yetiştirildiği bölgelerde 17 sabit yol kontrol noktası oluşturuldu ve fıstık hırsızlığına karışan şüpheliler takip altına alındı.

#4
Foto - Hırsızlıkla mücadelede dron, gece gündüz görüş dürbünü ile teknik ve fiziki takip cihazları da kullanılmaya başlandı.

Hırsızlıkla mücadelede dron, gece gündüz görüş dürbünü ile teknik ve fiziki takip cihazları da kullanılmaya başlandı.

#5
Foto - Ayrıca, tarlalarda ve yollarda fıstık üreticileri ile koordineli olarak sürekli devriye faaliyeti yürütecek ekipler görevlendirildi.

Ayrıca, tarlalarda ve yollarda fıstık üreticileri ile koordineli olarak sürekli devriye faaliyeti yürütecek ekipler görevlendirildi.

#6
Foto - Koruma tedbirlerinden bir görüntü...

Koruma tedbirlerinden bir görüntü...

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