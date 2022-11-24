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Antalya'yı Konya'ya bağlıyor! Kar yağışı etkili oluyor

2022-11-24 18:17:18
Antalya'yı Konya'ya bağlıyor! Kar yağışı etkili oluyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiine mevsimin ilk karı yağdı.

#1
Foto - Antalya'yı Konya'ya bağlıyor! Kar yağışı etkili oluyor

Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel’e mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı öğlen saatlerinde başladı.

#2
Foto - Antalya'yı Konya'ya bağlıyor! Kar yağışı etkili oluyor

Bölgede kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaştı.

#3
Foto - Antalya'yı Konya'ya bağlıyor! Kar yağışı etkili oluyor

Akseki Seydişehir karayolu battı çıktı mevkiinden itibaren 6 kilometrelik bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları Alacabel ekipleri bölgede çalışmalarına başladı.

#4
Foto - Antalya'yı Konya'ya bağlıyor! Kar yağışı etkili oluyor

Karayolları Alacabel ekipleri sürücülerin zor anlar yaşamaması için yolda biriken karı temizlemek için çalışma gerçekleştirdi.

#5
Foto - Antalya'yı Konya'ya bağlıyor! Kar yağışı etkili oluyor

Karayolları ekipleri, sürücülerin trafikte herhangi bir sorun yaşamadıklarını, Alacabel Bakımevi'nde kış hazırlıklarını tamamladıkları ve yağış için geceli gündüzlü göreve hazırlıklı olduklarını bildirdi.

#6
Foto - Antalya'yı Konya'ya bağlıyor! Kar yağışı etkili oluyor

Çalışmalarda bir görüntü...

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