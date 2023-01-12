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Antalya'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

2023-01-12 16:31:24
Antalya'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

Antalya'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, gün boyunca hayatı adeta durma noktasına getirdi. Saatte hızı 122 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, alışveriş mağazaları ve iş yerleri zarar gördü. Şiddetli yağışla birlikte birçok noktada su birikintisi oluştu, başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı ilçelerde ise evleri su bastı. Fırtına ve şimşek çakmaları nedeniyle dün gece 4 civarında uçak iniş yapmaktan vazgeçerek geri dönüş yaptı.

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Foto - Antalya'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

KAR ETKİSİNİ ARTIRACAK - Korkuteli'de ise sabah saatlerinde başlayan kar, etkisini öğleden sonra artırdı. Antalya ile Korkuteli kara yolunda ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediye ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı. Zincir ya da kış lastiği olmadan yola çıkan sürücüler, ekipler tarafından uyarıldı.

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Foto - Antalya'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

YARIN DA OKULLAR TATİL - Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve 13 Ocak Cuma günü ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Korkuteli Kızılcadağ mevkisindeki kar kalınlığı 9 santimetre olarak ölçüldü.

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Foto - Antalya'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

Ayrıca Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 61 santimetreye ulaştı.

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