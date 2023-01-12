2023-01-12 16:31:24 Antalya'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
Antalya'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, gün boyunca hayatı adeta durma noktasına getirdi. Saatte hızı 122 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, alışveriş mağazaları ve iş yerleri zarar gördü. Şiddetli yağışla birlikte birçok noktada su birikintisi oluştu, başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı ilçelerde ise evleri su bastı. Fırtına ve şimşek çakmaları nedeniyle dün gece 4 civarında uçak iniş yapmaktan vazgeçerek geri dönüş yaptı.