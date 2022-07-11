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Hayat-Aktüel
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Antalya'da gölete giren çocuktan acı haber

2022-07-11 21:40:50
Antalya'da gölete giren çocuktan acı haber

Antalya'da bir çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sırasında Konyaaltı ilçesindeki Doyran Göleti'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sırasında Konyaaltı ilçesindeki Doyran Göleti'nde meydana geldi.

#2
Foto - Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde 15 yaşındaki İbrahim Zahit A., yakınlarıyla gölete geldi.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde 15 yaşındaki İbrahim Zahit A., yakınlarıyla gölete geldi.

#3
Foto - Zahit A., bir süre sonra serinlemek için akrabalarıyla gölete girdi. Bu arada çocuk bir anda gözlerde kayboldu.

Zahit A., bir süre sonra serinlemek için akrabalarıyla gölete girdi. Bu arada çocuk bir anda gözlerde kayboldu.

#4
Foto - Arama yapan yakınları sonuca ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, UMKE, JAK ve SAK ekipleri sevk edildi.

Arama yapan yakınları sonuca ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, UMKE, JAK ve SAK ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Sualtı ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Zahit A.'nın cansız bedeni 15 metre derinlikte bulundu.

Sualtı ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Zahit A.'nın cansız bedeni 15 metre derinlikte bulundu.

#6
Foto - Karaya çıkarılan çocuğun cenazesine yakınları sarılarak gözyaşı döktü. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Karaya çıkarılan çocuğun cenazesine yakınları sarılarak gözyaşı döktü. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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