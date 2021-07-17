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Hayat-Aktüel
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Antalya'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

2021-07-17 16:46:05
Antalya'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu polis memuru ile oğlu öldü, 5 kişi yaralandı.

#1
Foto - İsa Karadine idaresindeki 06 HZL 76 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolu Gökçebel mevkisinde, Barışcan Ç'nin kullandığı 06 BTT 468 plakalı otomobille çarpıştı.

İsa Karadine idaresindeki 06 HZL 76 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolu Gökçebel mevkisinde, Barışcan Ç'nin kullandığı 06 BTT 468 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Kazada, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Karadine olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Karadine olay yerinde hayatını kaybetti.

#3
Foto - İsa Karadine'nin 5 yaşındaki oğlu Emir, diğer sürücü Çakıroğlu ile 4 kişi yaralandı.

İsa Karadine'nin 5 yaşındaki oğlu Emir, diğer sürücü Çakıroğlu ile 4 kişi yaralandı.

#4
Foto - İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan ve Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emir Karadine müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan ve Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emir Karadine müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

#5
Foto - Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Antalya-Konya kara yolu, yaklaşık 3 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Antalya-Konya kara yolu, yaklaşık 3 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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