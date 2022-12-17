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Hayat-Aktüel
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Antalya'da el yapımı patlayıcı bulundu

2022-12-17 16:19:28
Antalya'da el yapımı patlayıcı bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evin garajında bulunan el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

#1
Foto - Antalya'da el yapımı patlayıcı bulundu

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından ihbar üzerine aranan bir evde el yapımı patlayıcı bulunmasına ilişkin açıklama yapıldı.

#2
Foto - Antalya'da el yapımı patlayıcı bulundu

Açıklamada, İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin K.U'ya ait evin garajında, üzeri siyah naylon poşetlerle kaplı altışar kilogramlık 3 yangın söndürme tüpüyle oluşturulmuş el yapımı patlayıcı ele geçirdiği belirtildi.

#3
Foto - Antalya'da el yapımı patlayıcı bulundu

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timinin (PAMİT), ele geçirilen patlayıcıyı etkisiz hale getirdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

#4
Foto - Antalya'da el yapımı patlayıcı bulundu

"El yapımı patlayıcının akıl sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen Ö.T. tarafından konulduğu tespit edilmiştir.

#5
Foto - Antalya'da el yapımı patlayıcı bulundu

Şüpheli, Alanya 3. Asliye Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde gözlem altına alınmıştır.

#6
Foto - Antalya'da el yapımı patlayıcı bulundu

Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle yürütülmektedir."

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