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Antalya'da 9'u 5 geçe kazası! Çok sayıda araç birbirine girdi

2022-11-10 16:15:30
Antalya'da 9'u 5 geçe kazası! Çok sayıda araç birbirine girdi

Bugün saat 9'u 5 geçe Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşu yapıldı.

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Foto - Antalya'da 9'u 5 geçe kazası! Çok sayıda araç birbirine girdi

Siren seslerinin çaldığı anlara trafikte ve işe giderken yakalanan vatandaşlar, araçlarını yollarda durdurdu.

#2
Foto - Antalya'da 9'u 5 geçe kazası! Çok sayıda araç birbirine girdi

6 araç birbirine girdi Muratpaşa ilçesinde, araç sürücülerinin durarak saygı duruşunda bulunduğunu gören bir sürücü aniden frene bastı.

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Foto - Antalya'da 9'u 5 geçe kazası! Çok sayıda araç birbirine girdi

Bu sırada arkadan gelen otomobiller de duramayınca 6 araç, zincirleme trafik kazasına karıştı.

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