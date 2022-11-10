2022-11-10 16:15:30 Antalya'da 9'u 5 geçe kazası! Çok sayıda araç birbirine girdi
Bugün saat 9'u 5 geçe Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşu yapıldı.
Bugün saat 9'u 5 geçe Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşu yapıldı.
Siren seslerinin çaldığı anlara trafikte ve işe giderken yakalanan vatandaşlar, araçlarını yollarda durdurdu.
6 araç birbirine girdi Muratpaşa ilçesinde, araç sürücülerinin durarak saygı duruşunda bulunduğunu gören bir sürücü aniden frene bastı.
Bu sırada arkadan gelen otomobiller de duramayınca 6 araç, zincirleme trafik kazasına karıştı.
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