Antalya, Mersin ve Adana'da yok satıyor! Değerini Çinliler biliyor: Bardak bardak içen mum gibi eriyor! İlgili bilgiler

Antioksidan açısından zengin olan ve Çinlilerin sıklıkla tükettiği Hünnap, kilo verme üzerinde çok etkili. Kilo vermek için mutlaka vücudunuza uygun bir diyet ve egzersiz programını belirlemelisiniz. Diyet listenize ekleyeceğiniz Hünnap ile de yağ yakımını daha hızlı hale getirebilirsiniz. Hünnap ülkemizde en çok Antalya, Mersin ve Adana'da yetişiyor. Dünyada ise Genellikle Doğu Asya'da, özellikle de Çin ve Kore'de yaygın olarak bulunuyor.