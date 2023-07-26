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Türkiye
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Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

2023-07-26 10:09:52
Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Orman yangınında söndürme çalışmaları gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale ile gece boyunca devam etti. Şu ana kadar yanan alanın 180 hektarı geçtiği belirtilliyor.

#1
Foto - Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda pazartesi günü saat 21.08'de yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

#2
Foto - Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu söndürme çalışmalarıyla ilgili son bilgileri aktardı. Topaloğlu, “Gece boyu gece görüşlü helikopterler mücadele etti. Gün ağarınca diğerleri de katıldı. Şu anda bir yere sıkıştırdılar ama bugün ayın en fazla sıcak günü olacak. Helikopterlerin su aldığı yer çok yakın olduğu için bugün öğlene kadar kontrol altına alınır diye düşünüyoruz. Bizim en büyük dezavantajımız karadan hiç müdahale edemiyoruz. Şu anda zirveye çıktı yangın 900-950 metrede sonrası kayalık. Ama bir başka yere kozalak atarsa o zaman başka yere sıçrayabilir. Yerleşim yerlerini tehdit edecek bir durum yok şu anda.” dedi.

#3
Foto - Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DEVREDE Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 11 uçak ve 22 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

#4
Foto - Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

Uçak ve helikopterlerin yerine ise bölgeye gece görüşlü 5 yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Bölgede çalışmalara başlayan helikopterler, alçalarak denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.

#5
Foto - Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Göynük Değirmendere Mahallesi'nde yangın sürdürme çalışmalarının devam ettiği bölgede helikopterle havadan incelemede bulundu, ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığında yangın yönetim aracından çalışmaları takip etti.

#6
Foto - Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

Yumaklı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Değirmendere mevkisinde henüz nedeni bilinmeyen yangınla ilgili söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

#7
Foto - Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

Dün bütün gün Manisa Saruhanlı'daki yangınla uğraştıklarını ve yangın nedeniyle bazı küçük çaplı yerleşim yerlerinde etkilenme olduğunu hatırlatan Yumaklı, bunun üzerine dün gece Kemer başta olmak üzere 4 yangın olayı daha yaşandığını ifade etti.

#8
Foto - Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

"ŞU AN İÇİN HERHANGİ BİR YERLEŞİM YERİ TEHDİDİ YOK" Söndürme çalışmalarının gece boyunca da devam edeceğini bildiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

#9
Foto - Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

"Şu an için herhangi bir yerleşim yeri tehdidi yok. Zaten olanlar için de gerekli tedbir alınmış. En azından tehdit arz edebilecek kısımları tedbiren boşaltmışlar. Şu an için herhangi bir yaralımız, can kaybımız ya da benzeri bir nahoş olayımız yok. İnşallah bunu da atlatacağız. Biraz uzun sürdü bunun sebebi de yine yangınların en önemli unsurlarından olan çok yüksek hava sıcaklığı, düşük nem. Şu an için bizim lehimize devam eden husus ise rüzgarın olmaması. İlerleyen saatlerde de çok büyük bir rüzgar beklenmiyor meteorolojik olarak."

#10
Foto - Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

Yangına hızlı müdahale yapıldığını vurgulayan Yumaklı, "Bu zamana kadarki yangınların tamamında başarımız tamamen çok hızlı ve güçlü müdahaleydi. Bu yangına da 9 dakika içerisinde müdahale edilmesine rağmen bu topoğrafyanın kara gücüne izin vermemesi sebebiyle bu kadar uzadı." ifadesini kullandı.

#11
Foto - Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

Yangının ne kadarlık bir alanda etkili olduğu yönündeki soruya Yumaklı, "Şu an için bunu tam söylemek zor ama en son 150 ile 200 hektar alan arasında bir ölçüm yapıldı. Her şey bittikten sonra daha net söyleyebileceğiz." dedi. Bakan Yumaklı, tüm çalışanlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve vatandaşlardan olası yangınlara karşı duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

#12
Foto - Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

"KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE SÜREÇ YÜRÜTÜLÜYOR" Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da geceden beri faaliyetin devam ettiğini söyledi.

#13
Foto - Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

Tüm ekiplerin bölgeye kaydırıldığını dile getiren Ersoy, "Kontrollü bir şekilde süreç yürütülüyor. Maalesef arazi topoğrafyası çok sıkıntılı. Karadan müdahalenin çok zor olduğu bir topoğrafya olduğu için süreç biraz uzuyor. Ama inşallah gece görüşlü helikopterlerin de akşam 8'den itibaren çalışmaya dahil olmasıyla gece de kontrollü bir şekilde süreç devam edecek." diye konuştu.

#14
Foto - Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

Ekiplerin en kısa sürede yangının kontrol altına alınıp, soğutma çalışmalarının başlaması için özveriyle çalıştıklarını belirten Ersoy, yangının kısa sürede söndürülmesini umut ettiklerini kaydetti.

#15
Foto - Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

125 HEKTARDA ETKİLİ Ormanın Beydağları Milli Park alanı içinde olması ve orman içi yol bulunmaması nedeniyle ekiplerin dün geceden beri arazözler için çok zor ve engebeli olan bölgede yol açmaya çalıştığı kaydedildi.

#16
Foto - Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

Yangının etkili olduğu alanın ise 125 hektarı bulduğu belirtildi.

#17
Foto - Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

BAŞKAN BÖCEK: YİNE CİĞERİMİZ YANIYOR Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangın bölgesinde açıklamada bulundu. Kendisine Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Büyükşehir Belediyesi ilgili birim yöneticilerinin eşlik ettiği Başkan Muhittin Böcek, yangın nedeniyle tüm Antalyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

#18
Foto - Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

Başkan Böcek, “Yine orman yangınlarımızla ilgili saat 21.45'te Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına gelen ihbar üzerine bütün ekibimiz yola çıktı. Yine ciğerimiz yanıyor. Tüm komşu illerimizden destek olan bütün belediye başkan arkadaşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, bakan yardımcılarımız burada, kısaca burada emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi. 73 itfaiye aracı, arazöz ve iş makinesi, 223 personelle yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya çalıştıklarını belirten Böcek, “Havadan orman helikopterlerimiz var. 180 hektarı geçtiği söyleniyor aldığımız bilgi doğrultusunda, inşallah bütün hedefimiz, amacımız kontrol altına alınması ve artık ciğerlerimiz yanmasın, ormanımız yanmasın. Emek veren destek veren herkese teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Tabii buradaki dezavantaj şu, sarp alanlarda yangın ilerlemesi dolayısıyla biraz da poyrazın katkısıyla kontrol altına alınamadı ama şu anda yangın söndürme uçak ve helikopterleri havadan özellikle ama yine karadan arkadaşlarımız da burada konuşlanmış durumda." diye konuştu.

#19
Foto - Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

Dumandan etkilenen 6 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı ve Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 14 hastadan 12'si taburcu edilerek evlerine gönderildi, 2 hasta da farklı hastanelere nakledildi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gece boyunca çalışmaları bölgeden takip etti.

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