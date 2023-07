Antalya Kemer'deki orman yangını 2. gününde

"Şu an için herhangi bir yerleşim yeri tehdidi yok. Zaten olanlar için de gerekli tedbir alınmış. En azından tehdit arz edebilecek kısımları tedbiren boşaltmışlar. Şu an için herhangi bir yaralımız, can kaybımız ya da benzeri bir nahoş olayımız yok. İnşallah bunu da atlatacağız. Biraz uzun sürdü bunun sebebi de yine yangınların en önemli unsurlarından olan çok yüksek hava sıcaklığı, düşük nem. Şu an için bizim lehimize devam eden husus ise rüzgarın olmaması. İlerleyen saatlerde de çok büyük bir rüzgar beklenmiyor meteorolojik olarak."