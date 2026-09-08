Antalya bir gündür yanıyor! Dikkat çeken plakasız araç detayı!

PLAKASIZ ARAÇLAR YARDIMA GÖNDERİLDİ Özdemir, “Yeni aldığımız itfaiye araçlarımızı trafik tescili bile yapılmamıştı daha plakasız olarak çıkardık. Tüm iş makinesi, araç gerecimizle, personelimizle AFAD koordinasyonunda yürüyen bu organizasyonda biz de sahadayız. Tüm gücümüzle vatandaşımızın yanında olmaya ve bu büyük afeti önlemeye çalışıyoruz ama dediğim gibi şu an havayla, aslında rüzgarla da mücadele ediyoruz. Dileğimiz bir an önce kontrol altına almak, bu yangının güneye atlamasını engellemek. En azından vatandaşlarımıza güzel haber vermek. Serik’ten de bir haber geldi bu arada, orada da bir yangınımız başladı, oraya da araçlarımızı yönlendirdik. Dilerim daha büyük acılar, afetler yaşamayız. Antalya’mıza geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.